Kokusuyla kahvaltı sofralarını büyüleyecek enfes lezzet: Mandalina marmelatı tarifi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:44

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:44

Kış aylarının sevilen meyvelerinden biri olan mandalina, lezzetli ve besleyici yapısıyla ön plana çıkar. Mandalinanın yoğun aroması ve doğal tatlılığı, onu ev yapımı marmelat tarifleri için mükemmel bir seçenek haline getirir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu mandalina marmelatı tarifi, kahvaltı sofralarınıza ve tatlı tariflerinize farklı bir lezzet katacak. Peki, kokusuyla kahvaltı sofralarını büyüleyecek bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle mandalina marmelatı tarifi...

MANDALİNA MARMELATI TARİFİ

Malzemeler:

1 kg mandalina

2 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

İsteğe bağlı: 1 çubuk tarçın veya birkaç karanfil (aromayı zenginleştirmek için)

MANDALİNA MARMELATI YAPILIŞI

Mandalinaları yıkayın ve kabuklarını soyun.

Beyaz lifli kısımları ayıklayarak meyveyi temizleyin.

Çekirdekleri varsa çıkarın.

Mandalinaları küçük parçalara ayırarak mutfak robotunda püre haline getirin ya da el ile ezin.

Mandalina püresini geniş bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve karışımı orta ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alın ve ara ara karıştırarak pişirin.

Eğer tarçın veya karanfil ekleyecekseniz bu aşamada ekleyebilirsiniz.

Marmelat kıvam almaya başladığında (yaklaşık 30-40 dakika sonra), yarım limonun suyunu ekleyin.

Bu, marmelatın daha iyi bir kıvam almasını ve uzun süre dayanmasını sağlar.

Karışımı 5-10 dakika daha pişirin.Marmelatın kıvamını kontrol etmek için bir kaşıkla az miktarda alıp soğuk bir tabağa damlatın.

Akışkanlığı istediğiniz gibiyse ocaktan alın.

Daha yoğun kıvam istiyorsanız birkaç dakika daha pişirebilirsiniz.

Sıcakken sterilize edilmiş cam kavanozlara dökün ve kapaklarını sıkıca kapatın.

Kavanozları ters çevirip soğuyana kadar bekletin.

Bu, vakum etkisi yaratıp uzun süre dayanmasını sağlar.

Mandalina marmelatınızı sabah kahvaltılarında taze ekmekle veya poğaça ile tüketebilir, tatlı tariflerinizde dolgu malzemesi olarak kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun!