Davet sofralarına çok yakışan enfes bir Yunan lezzeti: Tyrokafteri tarifi

Yayınlanma: 24.12.2024 - 14:22

Güncelleme: 24.12.2024 - 14:22

Tyrokafteri, Yunan mutfağının sevilen mezelerinden biridir. Acılı peynir ezmesi olarak bilinen bu lezzet, sofralara farklı bir dokunuş katmak isteyenler için mükemmel bir alternatiftir. Kremsi dokusu, hafif baharatlı tadıyla hem mezelerin hem de atıştırmalıkların yanına çok yakışır. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz Tyrokafteri tarifi...

TYROKAFTERİ TARİFİ

Malzemeler

200 gram beyaz peynir veya feta peyniri

1 adet orta boy acı biber (isteğe bağlı olarak tatlı biber de kullanılabilir)

2-3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

Bir tutam tuz

Üzeri için:

Zeytinyağı ve kırmızı toz biber

TYROKAFTERİ YAPILIŞI

Beyaz peyniri veya feta peynirini bir kaba alın.

Çatal yardımıyla iyice ezerek püre haline getirin.

Daha pürüzsüz bir kıvam için blender da kullanabilirsiniz.

Yoğurdu ekleyip karıştırın.

Acı biberin çekirdeklerini çıkarıp küçük parçalar halinde doğrayın.

İsteğe göre biberleri tavada hafifçe kızartarak tatlarını artırabilirsiniz.

Sarımsağı rendeleyin veya ezin.

Karışıma sarımsak, doğranmış biber, limon suyu ve zeytinyağını ekleyin.

Malzemeleri iyice harmanlayın.

Karışımın kıvamını kontrol edin.

Daha akışkan bir meze isterseniz yoğurt miktarını artırabilirsiniz.

Tuz miktarını dikkatli ekleyin, çünkü peynir genellikle yeterince tuzludur.

Tyrokafteri'yi bir servis tabağına alın.

Üzerine zeytinyağı gezdirip kırmızı toz biber serpiştirin.

Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!