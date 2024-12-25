Kahvaltı sofrasına tatlı bir dokunuş: Ustasından ayva reçeli tarifi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:35

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:35

Ayva, kış mevsiminin en özel meyvelerinden biridir ve ondan yapılan reçel, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasındadır. Kendine has rengi ve aromasıyla ayva reçeli, yalnızca tadıyla değil görüntüsüyle de iştah kabartır. Üstelik yapımı da oldukça kolay! Evde hazırlayacağınız doğal ve katkısız ayva reçeli ile misafirlerinizi etkileyebilir ya da kendinizi şımartabilirsiniz. İşte, tam kıvamında ayva reçeli tarifi!

Malzemeler

1 kg ayva

1 kg toz şeker

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Ayva çekirdekleri (reçele renk vermesi için)

İsteğe bağlı: 1-2 adet karanfil veya çubuk tarçın

Ayva Reçeli Nasıl Yapılır?

1. Ayvaları Hazırlayın:

Ayvaları yıkayıp kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Çekirdeklerini ayırın; bunları reçelinize doğal kırmızı renk vermesi için kullanabilirsiniz.

2. Tencereye Malzemeleri Ekleyin:

Doğradığınız ayvaları derin bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve suyu ilave edin. Ayva çekirdeklerini bir tülbent içine koyarak tencereye bırakın.

3. Kaynamaya Bırakın:

Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak yaklaşık 40-50 dakika pişirin. Ayvalar yumuşayıp reçel kıvam alana kadar karıştırarak kontrol edin.

4. Limon Suyunu Ekleyin:

Ocaktan almadan 5 dakika önce limon suyunu ekleyin. Bu adım reçelin şekerlenmesini önler ve parlak bir kıvam sağlar.

5. Çekirdekleri Çıkartın ve Kavanozlara Doldurun:

Tülbent içindeki çekirdekleri çıkarın. Reçelinizi henüz sıcakken temiz cam kavanozlara doldurun ve kapağını sıkıca kapatın. Kavanozları ters çevirip soğumaya bırakın.

Püf Noktaları

Ayva reçelinizin daha yoğun kırmızı bir renge sahip olmasını istiyorsanız, ayva çekirdeklerini mutlaka kullanın.

Karanfil ya da tarçın ekleyerek reçelinize hoş bir aroma katabilirsiniz.

Reçelinizin kıvamını kontrol etmek için bir damlasını soğuk bir tabağa koyarak katılaşma derecesine bakabilirsiniz.