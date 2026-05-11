Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kokusuyla tüm evi saran enfes lezzet: Pekmezli kurabiye tarifi

Kokusuyla tüm evi saran enfes lezzet: Pekmezli kurabiye tarifi

11.05.2026 11:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kokusuyla tüm evi saran enfes lezzet: Pekmezli kurabiye tarifi

Doğal tatlandırıcı olarak kullanılan pekmezin yoğun aromasıyla hazırlanan pekmezli kurabiye tarifi, kıyır kıyır dokusu ve nostaljik lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya geliyor. İşte enfes tadıyla pekmezli kurabiye tarifi...

Eskilerin mutfağından günümüze uzanan en özel tatlardan biri olan pekmezli kurabiye, hem pratik hazırlanışı hem de mis gibi kokusuyla evde sıcacık bir atmosfer oluşturuyor. Özellikle çayın yanına hafif tatlı bir eşlikçi arayanların favorisi olan bu tarif, ağızda dağılan kıvamıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte enfes tadıyla pekmezli kurabiye tarifi...

Image

PEKMEZLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı üzüm pekmezi

1 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

Susam

Toz antep fıstığı (isteğe bağlı)

PEKMEZLİ KURABİYE YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını karıştırma kabına alın.

Üzerine sıvı yağ, yumurta, toz şeker ve pekmezi ekleyip karıştırın.

Vanilin, tarçın ve kabartma tozunu ilave edin.

Kontrollü şekilde unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerlerine susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Kurabiye #pratik tatlı tarifi #sağlıklı tarifler

İlgili Haberler

Sosyal medyanın yeni sevgilisi: Buharda pişen yumuşacık Çıtır Tavuklu Bao Bun tarifi...
Sosyal medyanın yeni sevgilisi: Buharda pişen yumuşacık Çıtır Tavuklu Bao Bun tarifi... Son günlerde lüks sokak lezzetleri menülerini süsleyen, puf puf bulut gibi dokusuyla akılları baştan alan Tayvan harikası "Bao Bun" (Buharda Pişmiş Ekmek) ev mutfaklarına giriyor! İçindeki çıtır çıtır tavuk ve özel sosuyla zıtlıkların o muazzam uyumunu sunan bu tarif, fırın kullanmadan harikalar yaratmak isteyenlerin yeni takıntısı olacak...
Anadolu sofralarından gelen enfes tat: Kahvaltılık çemen tarifi
Anadolu sofralarından gelen enfes tat: Kahvaltılık çemen tarifi Baharatın yoğun aroması, ceviz ve salçanın enfes uyumuyla hazırlanan kahvaltılık çemen tarifi; ekmeğe sürmelik lezzet arayanların favorisi olmaya aday oluyor. İşte enfes kahvaltılık çemen tarifi...
Yumuşacık dokusuyla tam kıvamında zebra kek tarifi
Yumuşacık dokusuyla tam kıvamında zebra kek tarifi Görüntüsüyle dikkat çeken zebra kek, yumuşacık dokusu ve iki renkli deseniyle çay saatlerinin en sevilen tarifleri arasında yer alıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz zebra kek tarifi…