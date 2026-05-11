Kokusuyla tüm evi saran enfes lezzet: Pekmezli kurabiye tarifi

Eskilerin mutfağından günümüze uzanan en özel tatlardan biri olan pekmezli kurabiye, hem pratik hazırlanışı hem de mis gibi kokusuyla evde sıcacık bir atmosfer oluşturuyor. Özellikle çayın yanına hafif tatlı bir eşlikçi arayanların favorisi olan bu tarif, ağızda dağılan kıvamıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte enfes tadıyla pekmezli kurabiye tarifi...

PEKMEZLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı üzüm pekmezi

1 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

Susam

Toz antep fıstığı (isteğe bağlı)

PEKMEZLİ KURABİYE YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını karıştırma kabına alın.

Üzerine sıvı yağ, yumurta, toz şeker ve pekmezi ekleyip karıştırın.

Vanilin, tarçın ve kabartma tozunu ilave edin.

Kontrollü şekilde unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerlerine susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!