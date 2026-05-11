Yumuşacık dokusuyla tam kıvamında zebra kek tarifi

Son yılların en popüler kek tariflerinden biri olan zebra kek, kakaolu ve sade harcın kat kat dökülmesiyle ortaya çıkan şık görünümü sayesinde büyük ilgi görüyor. Hem lezzeti hem de sunumuyla öne çıkan bu tarif, özellikle misafir sofralarında sıkça tercih ediliyor. Üstelik yapımı düşünüldüğünden çok daha pratik.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. Ardından un, kabartma tozu ve vanilini ilave ederek pürüzsüz bir kek harcı hazırlayın.

Hazırlanan harcı iki eşit parçaya ayırın. Parçalardan birine kakaoyu ekleyip karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbının tam ortasına önce sade harçtan iki yemek kaşığı dökün. Ardından kakaolu harçtan aynı miktarda ekleyin. Harçlar bitene kadar aynı işlemi sırayla tekrarlayın. Böylece zebra desenleri oluşacaktır.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kürdan testiyle kontrol ederek fırından çıkarın.

Ilıdıktan sonra dilimleyerek servis edin.