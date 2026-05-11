Anadolu sofralarından gelen enfes tat: Kahvaltılık çemen tarifi

11.05.2026 10:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Baharatın yoğun aroması, ceviz ve salçanın enfes uyumuyla hazırlanan kahvaltılık çemen tarifi; ekmeğe sürmelik lezzet arayanların favorisi olmaya aday oluyor. İşte enfes kahvaltılık çemen tarifi...

Kahvaltı sofralarına güçlü aromasıyla damga vuran çemen, özellikle baharat sevenlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Kayseri mutfağından tüm Türkiye’ye yayılan bu enfes lezzet; salça, ceviz, sarımsak ve çeşitli baharatların birleşimiyle hazırlanıyor. İster sıcak ekmeğin üzerine sürün ister kahvaltılık sos olarak tüketin, kahvaltılık çemen tarifi sofralara iştah açıcı bir dokunuş katıyor. İşte enfes kahvaltılık çemen tarifi...

KAHVALTILIK ÇEMEN TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz

1 yemek kaşığı çemen otu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yarım çay bardağı su

KAHVALTILIK ÇEMEN YAPILIŞI

Sarımsakları rendeleyin veya ezin.

Bir karıştırma kabına biber salçası ve domates salçasını alın.

Üzerine sarımsak, ceviz, çemen otu ve baharatları ekleyin.

Zeytinyağı ve suyu ilave ederek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Sürülebilir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Çemeni servis tabağına alın ve üzerine hafif zeytinyağı gezdirin.

Taze ekmek eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun!

