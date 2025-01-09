Kolay yapımı ve zengin aromasıyla favoriniz olacak lezzet: Pişmeyen kakaolu kek tarifi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 12:59

Güncelleme: 09.01.2025 - 12:59

Tatlı krizlerini anında çözmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olan pişmeyen kek, hem pratik hem de lezzetlidir. Fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz bu tarif, özellikle yoğun günlerde tatlı severlerin kurtarıcısı olabilir. Peki, kolay yapımı ve zengin aromasıyla favoriniz olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis pişmeyen kakaolu kek tarifi...

PİŞMEYEN KAKAOLU KEK TARİFİ

Malzemeler

1 paket petibör bisküvi

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

100 gram tereyağı (isteğe bağlı margarin)

1 çay bardağı ceviz içi veya fındık (isteğe bağlı)

1 paket vanilin

PİŞMEYEN KAKAOLU KEK YAPILIŞI

Bisküvileri geniş bir kaseye alın ve iri parçalar halinde kırın.

Çok ufalamamaya özen gösterin, bisküvi parçaları kekin dokusunu oluşturacaktır.

Bir tencereye tereyağı, süt, kakao ve toz şekeri ekleyin.

Orta ateşte sürekli karıştırarak şekerin tamamen erimesini sağlayın.

Karışım homojen hale geldiğinde ocaktan alın ve vanilini ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız çikolatalı karışımı bisküvilerin üzerine dökün.

Tahta bir kaşıkla yavaşça karıştırarak bisküvilerin kırılmadan sosla kaplanmasını sağlayın.

Ceviz içi veya fındık gibi ek malzemeler kullanıyorsanız bu aşamada ekleyebilirsiniz.

Kalıbınıza streç film serin ve karışımı içine dökün.

Spatula yardımıyla düzleştirin.

Dilerseniz kek harcını rulo şekline getirebilirsiniz.

Hazırladığınız keki buzdolabına koyun ve en az 3 saat dinlenmeye bırakın.

Soğudukça kıvamı oturacak ve dilimlenmesi kolaylaşacaktır.

Dolaptan çıkardığınız keki dilimleyerek servis tabaklarına alın.

Üzerine hindistan cevizi, kakao ya da eritilmiş çikolata gezdirerek sunumu zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!