Kahvaltıların protein deposu: Avokadolu yumurta tarifi

Güne sağlıklı ve enerjik başlamanızı sağlayacak avokadolu yumurta, protein ve sağlıklı yağlarla dolu bir kahvaltı seçeneği. Kolayca hazırlanan bu tarif, hem besleyici hem de lezzetli.

Kahvaltıların protein deposu: Avokadolu yumurta tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:06

Sağlıklı bir kahvaltı, gün boyunca enerjinizi yüksek tutmanın anahtarıdır. Protein ve sağlıklı yağ içeriğiyle öne çıkan avokadolu yumurta, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek. İster yoğun bir gün öncesi ister hafta sonu keyif kahvaltılarınızda bu tarifi deneyebilirsiniz.

AVOKADOLU YUMURTA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet avokado
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)
  • Birkaç dal taze maydanoz (isteğe bağlı)
  • Tam buğday ekmeği (servis için)

Yapılışı:

  1. Avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. İç kısmını bir kaşık yardımıyla hafifçe ezin veya dilimleyin. Üzerine bir tutam tuz ve karabiber serpin.
  2. Tavaya zeytinyağını ekleyip ısıtın. Yumurtaları kırın ve istediğiniz kıvamda pişirin (rafadan, kayısı kıvamında veya tam pişmiş). Üzerine biraz tuz ve karabiber ekleyin.
  3. Tam buğday ekmeği dilimlerini kızartın. Üzerine hazırladığınız avokadoyu yayın.
  4. Avokadonun üzerine pişirdiğiniz yumurtaları ekleyin. İsteğe bağlı olarak kırmızı pul biber ve ince kıyılmış taze maydanozla süsleyin.
  5. Hazırladığınız avokadolu yumurtayı sıcak olarak servis edin. Yanına bir bardak taze sıkılmış meyve suyu veya bitki çayı ekleyebilirsiniz.

Etiketler: #Avokado #tarif #Kahvaltı #Yumurta

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