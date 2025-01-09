Kahvaltıların protein deposu: Avokadolu yumurta tarifi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:06

Güncelleme: 09.01.2025 - 11:06

Sağlıklı bir kahvaltı, gün boyunca enerjinizi yüksek tutmanın anahtarıdır. Protein ve sağlıklı yağ içeriğiyle öne çıkan avokadolu yumurta, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek. İster yoğun bir gün öncesi ister hafta sonu keyif kahvaltılarınızda bu tarifi deneyebilirsiniz.

AVOKADOLU YUMURTA TARİFİ

Malzemeler

1 adet avokado

2 adet yumurta

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

Birkaç dal taze maydanoz (isteğe bağlı)

Tam buğday ekmeği (servis için)

Yapılışı: