Komşu lezzeti mutfağınızı şenlendirecek: Chakhokhbili tarifi

Yayınlanma: 12.12.2024 - 14:17

Güncelleme: 12.12.2024 - 14:17

Gürcistan mutfağı, lezzetli hamur işleri ve ünlü Haçapuri'siyle bilinse de, bu mutfakta keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı tat da bulunuyor. Bunlardan biri de Gürcistan’ın geleneksel lezzetlerinden biri olan Chakhokhbili. Bu, tavuk eti, domates, soğan ve özel baharatlarla pişirilen bir güveç yemeğidir.

CHAKHOKHBİLİ TARİFİ

Malzemeler

1 kg tavuk (baget, but veya doğranmış tavuk parçaları)

3 adet büyük boy soğan (piyazlık doğranmış)

4 adet büyük olgun domates (kabukları soyulmuş ve küp doğranmış)

3 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe göre)

2 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı kişniş tohumu (isteğe bağlı)

1/2 demet taze kişniş (servis için)

1/2 demet taze maydanoz (servis için)

Yapılış