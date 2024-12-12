Komşu lezzeti mutfağınızı şenlendirecek: Chakhokhbili tarifi
Gürcistan mutfağının az bilinen lezzetlerinden biri olan Chakhokhbili, tavuk etiyle hazırlanan nefis bir güveç yemeği. Zengin aroması, baharatları ve doyuruculuğuyla sofraların baş tacı oluyor.
Gürcistan mutfağı, lezzetli hamur işleri ve ünlü Haçapuri'siyle bilinse de, bu mutfakta keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı tat da bulunuyor. Bunlardan biri de Gürcistan’ın geleneksel lezzetlerinden biri olan Chakhokhbili. Bu, tavuk eti, domates, soğan ve özel baharatlarla pişirilen bir güveç yemeğidir.
CHAKHOKHBİLİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg tavuk (baget, but veya doğranmış tavuk parçaları)
- 3 adet büyük boy soğan (piyazlık doğranmış)
- 4 adet büyük olgun domates (kabukları soyulmuş ve küp doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 2 adet kırmızı biber (doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe göre)
- 2 adet defne yaprağı
- 1 çay kaşığı kişniş tohumu (isteğe bağlı)
- 1/2 demet taze kişniş (servis için)
- 1/2 demet taze maydanoz (servis için)
Yapılış
- Tavuk etlerini yıkayıp fazla suyunu süzdürün.
- Derin bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Tavuk parçalarını ekleyin ve her iki tarafını da altın sarısı renk alana kadar (yaklaşık 8-10 dakika) kızartın.
- Kızaran tavukları bir tabağa alın ve kenarda bekletin.
- Aynı tencereye doğranmış soğanları ekleyin ve şeffaflaşana kadar kavurun (yaklaşık 5-7 dakika).
- Ardından, doğranmış sarımsakları ve kırmızı biberleri ekleyin. 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.
- Domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Sebzeleri karıştırarak 5-7 dakika kadar pişirin.
- Tuz, karabiber, kişniş tohumu, defne yaprağı ve pul biberi ekleyin. Baharatların aroması çıkana kadar karıştırarak 2-3 dakika pişirin.
- Tüm karışımı lezzetlendirmek için 1 çay bardağı su ekleyin ve karıştırın.
- Önceden kızarttığınız tavuk parçalarını sebzelerin üzerine ekleyin.
- Tavukları sosla iyice harmanlayın ve tencerenin kapağını kapatın.
- Kısık ateşte 30-40 dakika pişirin. Tavuk, yavaş yavaş suyunu salacak ve sosun tüm aromaları tavuğun içine işleyecektir.
- Chakhokhbili’yi sıcak olarak servis edin.
- Üzerine taze kişniş ve maydanoz serpiştirin. Yanında pilav, bulgur veya taze ekmek ile sunabilirsiniz.
Etiketler: #tarif #Gürcistan #güveç #mutfak
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