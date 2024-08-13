Konya'nın meşhur Fırın Kebabı tarifi... MasterChef Fırın Kebabı nasıl yapılır?

Yayınlanma: 13.08.2024 - 09:45

Güncelleme: 13.08.2024 - 09:45

Konya mutfağının baş tacı, lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakan fırın kebabı, Anadolu’nun asırlık geleneklerini günümüze taşıyan eşsiz bir tarif. Yavaş yavaş pişirilerek etin tüm lezzetinin ortaya çıkarıldığı bu yemek, özellikle özel davetler ve aile yemekleri için vazgeçilmez. Konya’nın eşsiz lezzeti, en doğru tekniklerle hazırlandığında etin lokum kıvamında, ağızda dağılan bir yapıya sahip olmasını sağlar. Geleneksel usullerle hazırlanan bu fırın kebabı tarifi, Konya’nın köklü mutfak kültürünü evinize taşıyacak. Hazırlık aşamasından pişirme sürecine kadar tüm ayrıntılarıyla bu tarifi uygulayarak, sofralarınıza bir Anadolu esintisi katabilirsiniz...

MALZEMELER

1,5 kg kuzu eti (tercihen kol veya but, iri parçalar halinde)

2 adet kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Kuzu etini iri parçalar halinde kesin. Eğer kuyruk yağı kullanıyorsanız, küçük parçalar halinde doğrayıp etle karıştırabilirsiniz.

Soğanları soyun ve iri parçalar halinde doğrayın. Sarımsakları soyun ve bütün halde bırakın.

Geniş ve derin bir fırın tepsisine ya da güveç kabına doğranmış soğanları ve sarımsakları yerleştirin.

Üzerine kuzu etlerini dizin.

Etlerin üzerine tuz, karabiber ve kekik serpiştirin. Tereyağı ekleyecekseniz, küçük parçalar halinde etlerin üzerine koyabilirsiniz.

Son olarak, bir su bardağı suyu tepsinin kenarından ekleyin.

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Tepsiyi fırına yerleştirin ve üzerini alüminyum folyo ile sıkıca kapatın.

Etleri, önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 2,5-3 saat kadar pişirin. Bu süre zarfında etler yumuşacık olacak ve kendi yağıyla pişecektir.

Pişirme süresinin son yarım saatinde alüminyum folyoyu açarak etlerin üzerinin kızarmasını sağlayabilirsiniz.

Fırın kebabı, geleneksel olarak sade bir şekilde ya da yanında tereyağlı pilav ve pidelerle servis edilir.