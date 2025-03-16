Konya’nın olmazsa olmazı: Mevlana böreği tarifi

Yayınlanma: 16.03.2025 - 23:14

Güncelleme: 16.03.2025 - 23:14

Konya mutfağı, zengin lezzetleriyle Türkiye’nin en özel mutfak kültürlerinden biridir. Bu mutfağın en sevilen tatlarından biri de Mevlana Böreğidir. İç harcında hem kıyma hem de peynir kullanılan bu eşsiz börek, çıtır çıtır hamuru ve benzersiz lezzetiyle Konya sofralarının vazgeçilmezidir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes Mevlana Böreği tarifi!

MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı su (kontrollü ekleyin)

1 çay bardağı sıvı yağ

İç harcı için:

250 gr kıyma

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Hamurun Hazırlanışı:

Unu geniş bir kaba alın ve ortasını havuz gibi açın.

İçine tuz, sirke, sıvı yağ ve kontrollü şekilde suyu ekleyerek yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamuru üzerini örterek 30 dakika kadar dinlendirin.

İç Harcın Hazırlanışı:

Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve ince doğranmış soğanı ekleyerek kavurun.

Kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

Tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.

İç harç soğuyunca rendelenmiş kaşar peynirini ekleyerek karıştırın.

Böreğin Şekillendirilmesi:

Dinlenen hamuru 6 eşit bezeye ayırın.

Her bezeyi ince bir yufka olacak şekilde açın.

Açtığınız yufkaların üzerine sıvı yağ sürüp üst üste koyarak biraz bekletin.

Yufkayı ortadan ikiye kesin, kıymalı harcı serpiştirerek rulo şeklinde sarın.

Ruloyu kendi etrafında kıvırarak spiral şekilde sarın.

Pişirme:

Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp isteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Servis:

Fırından çıkan Mevlana Böreği’ni 5 dakika dinlendirin ve sıcak servis yapın.

Yanında ayran ya da çay ile Konya mutfağının eşsiz lezzetini deneyimleyin.