Konya’nın olmazsa olmazı: Mevlana böreği tarifi
Konya mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Mevlana Böreği, çıtır hamuru ve kıymalı-peynirli iç harcıyla damakları şenlendiriyor. Hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde keyifle tüketilen bu böreği evde kolayca hazırlamak mümkün. İşte Konya’nın vazgeçilmez tatlarından Mevlana Böreği’nin pratik tarifi
Konya mutfağı, zengin lezzetleriyle Türkiye’nin en özel mutfak kültürlerinden biridir. Bu mutfağın en sevilen tatlarından biri de Mevlana Böreğidir. İç harcında hem kıyma hem de peynir kullanılan bu eşsiz börek, çıtır çıtır hamuru ve benzersiz lezzetiyle Konya sofralarının vazgeçilmezidir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes Mevlana Böreği tarifi!
MALZEMELER
Hamuru için:
- 4 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 su bardağı su (kontrollü ekleyin)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
İç harcı için:
- 250 gr kıyma
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- Susam veya çörek otu
YAPILIŞI
Hamurun Hazırlanışı:
Unu geniş bir kaba alın ve ortasını havuz gibi açın.
İçine tuz, sirke, sıvı yağ ve kontrollü şekilde suyu ekleyerek yoğurun.
Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
Hamuru üzerini örterek 30 dakika kadar dinlendirin.
İç Harcın Hazırlanışı:
Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve ince doğranmış soğanı ekleyerek kavurun.
Kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.
Tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.
İç harç soğuyunca rendelenmiş kaşar peynirini ekleyerek karıştırın.
Böreğin Şekillendirilmesi:
Dinlenen hamuru 6 eşit bezeye ayırın.
Her bezeyi ince bir yufka olacak şekilde açın.
Açtığınız yufkaların üzerine sıvı yağ sürüp üst üste koyarak biraz bekletin.
Yufkayı ortadan ikiye kesin, kıymalı harcı serpiştirerek rulo şeklinde sarın.
Ruloyu kendi etrafında kıvırarak spiral şekilde sarın.
Pişirme:
Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Üzerine yumurta sarısı sürüp isteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.
Servis:
Fırından çıkan Mevlana Böreği’ni 5 dakika dinlendirin ve sıcak servis yapın.
Yanında ayran ya da çay ile Konya mutfağının eşsiz lezzetini deneyimleyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
- Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti
- Gece kulubünde büyük facia
- Mezunlardan dikkat çeken 'diploma' açıklaması
- Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti!
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- CHP birinci, o parti MHP'yi yakaladı!
- Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
- TGS çalışanı -25 derecede unutuldu!
- Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması