Meksika lezzeti sofranızda: Evde enfes burrito tarifi

Yayınlanma: 16.03.2025 - 20:18

Güncelleme: 16.03.2025 - 20:18

Burrito, Meksika mutfağının en sevilen ve pratik yemeklerinden biri. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes burrito tarifi, hem lezzetli hem de doyurucu bir seçenek sunuyor. Hem et severler hem de vejetaryenler için farklı malzeme alternatifleriyle çeşitlendirilebilecek bu tarif, sofranızda keyifli bir akşam yemeği hazırlamak için harika bir fırsat.

MALZEMELER

4 adet büyük boy tortilla ekmeği

300 gram tavuk göğsü (isteğe göre kıyma ya da sebze alternatifi de kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet domates (doğranmış)

1 su bardağı haşlanmış fasulye

1 su bardağı mısır

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı ekşi krema

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

Limon suyu (isteğe bağlı)

Avokado dilimleri (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tavukları Hazırlayın: Tavuk göğsünü küçük parçalara ayırın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından tavukları, kimyon, pul biber, tuz ve karabiberle birlikte tavaya ekleyin ve tavuklar iyice pişene kadar soteleyin.

Sebzeleri Ekleyin: Kırmızı biberi ve domatesi tavaya ekleyip birkaç dakika daha pişirin. Mısır ve fasulyeleri ilave edin, karıştırarak birkaç dakika daha pişirin. Tüm malzemeler iyice harmanlanınca tavayı ocaktan alın.

Tortillaları Hazırlayın: Büyük bir tavada ya da ızgarada tortilla ekmeklerini birkaç saniye ısıtın. Bu, tortilla ekmeklerinin daha yumuşak ve esnek olmasını sağlayacaktır.

Burrito’yu Sarın: Her tortilla ekmeğinin ortasına tavuklu karışımdan koyun. Üzerine rendelenmiş peynir, ekşi krema ve avokado dilimleri ekleyebilirsiniz. Ardından, tortilla ekmeğini sıkıca sarın.

Servis Yapın: Burrito’larınızı sıcak servis yapın. Yanında bir dilim lime (lime) ya da ekstra ekşi krema ile zenginleştirebilirsiniz.