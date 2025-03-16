5 dakikada 3 malzemeyle Caprese salatası tarifi
Sadece 3 malzeme, 5 dakikada hazırlık! Taze domates, mozzarella ve fesleğenin mükemmel uyumuyla lezzet dolu bir Caprese salatası.
İtalyan mutfağının en pratik ve lezzetli tariflerinden biri olan Caprese salatası, sadece 3 temel malzemeyle hazırlanır. Taze domates, mozzarella peyniri ve fesleğenin mükemmel uyumu ile sofranıza hafif ve şık bir dokunuş katabilirsiniz. İşte, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz Caprese salatası tarifi!
Malzemeler
- 2 büyük boy domates
- 200 g taze mozzarella peyniri
- Bir avuç taze fesleğen yaprağı
Hazırlık
Domatesleri ve mozzarella peynirini eşit kalınlıkta dilimler halinde kesin.
Bir servis tabağına, bir domates dilimi, bir mozzarella dilimi ve bir fesleğen yaprağı gelecek şekilde sıralayın.
Üzerine bir tutam tuz ve taze çekilmiş karabiber ekleyin. İsteğe bağlı olarak zeytinyağı ve balsamik sirke gezdirebilirsiniz.
Ve işte 5 dakikada nefis Caprese salatanız hazır! Hafif ve sağlıklı bir öğün olarak tek başına tüketebilir ya da ana yemeklerinize mükemmel bir eşlikçi olarak sunabilirsiniz. Afiyet olsun!
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