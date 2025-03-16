Fas mutfağından her yemeğin yanına çok yakışan enfes tarif: Taktouka salatası tarifi

Yayınlanma: 16.03.2025 - 17:50

Güncelleme: 16.03.2025 - 17:50

Taktouka, Fas mutfağına ait geleneksel ve oldukça lezzetli bir salatadır. Hem sıcak hem de soğuk tüketilebilen bu sebze yemeği, özellikle sıcak havvalarda sofralara ferahlık katıyor. Közlenmiş yeşil biber ve domatesin zeytinyağıyla buluştuğu bu tarif, sofralarınıza farklı bir aroma katmak isteyenler için idealdir. Peki, Fas mutfağından her yemeğin yanına çok yakışan bu enfes tarif nasıl yapılır? İşte, leziz taktouka salatası tarifi...

TAKTOUKA SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy domates

3-4 adet yeşil dolmalık biber veya sivri biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ince doğranmış veya ezilmiş)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tatlı toz biber (isteğe bağlı acı pul biber)

Yarım çay kaşığı kararbiber

Tuz (damak tadınıza göre)

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)

TAKTOUKA SALATASI YAPILIŞI

Yeşil biberleri közleyin.

Kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkararak küçük küçük doğrayın.

Domateslerin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın.

Kolay soyulması için domatesleri önceden sıcak suda bekletebilirsiniz.

Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın.

Ardından doğranmış sarımsakları ekleyip hafifçe kavurun.

Üzerine doğranmış domatesleri ilave edin.

Orta ateşte, domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Sonrasında közlenmiş ve doğranmış biberleri ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Baharatları ve tuzu ilave edin.

Karışımı 10-15 dakika kadar kısık ateşte pişirerek lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayın.

Ocaktan aldıktan sonra dilerseniz ince kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.

Taktouka, sıcak olarak ana yemeklerin yanında veya soğuk meze olarak tüketilebilir.

Fas mutfağında genellikle taze ekmekle servis edilir.

Afiyet olsun!