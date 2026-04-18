Kore mutfağının efsane lezzeti: Bibimbap

Mutfak literatüründe "bir kase dolusu harmoni" olarak tanımlanan Bibimbap, kökeni itibarıyla Kore’de yeni yıl öncesinde kalan yemekleri israf etmeden birleştirme geleneğinden doğmuştur. Onu sıradan bir pilav üstü sebze yemeğinden ayıran en temel fark, kullanılan malzemelerin renklerinin (siyah, beyaz, sarı, yeşil, kırmızı) Doğu felsefesindeki elementleri temsil etmesi ve her bir sebzenin kendine has dokusunu korumak adına ayrı ayrı sotelenmesidir.

BİBİMBAP TARİFİ

Malzemeler

Temel Yapı:

2 kase sıcak buğulanmış Japon/Kore pirinci (kısa taneli)

150 gram dana eti (ince şeritler halinde doğranmış)

1 adet yumurta (göz yumurta/sunny side up pişirmek için)

Sebze Katmanları:

1 adet havuç (ince jülyen doğranmış)

1 adet kabak (ince jülyen doğranmış)

100 gram ıspanak (haşlanmış ve suyu sıkılmış)

100 gram soya filizi (hafifçe haşlanmış)

4-5 adet Shiitake mantarı (dilimlenmiş)

Lezzet Bağlayıcılar (Soslar):

Gochujang Sosu: 2 yemek kaşığı Gochujang salçası, 1 yemek kaşığı susam yağı, 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı susam.

Soteleme İçin: Susam yağı, sarımsak ezmesi ve soya sosu.

Yapılışı