Kore mutfağının fermente lezzeti: Doenjang Jjigae

Kore mutfağının yıldızları genellikle kimchi, bulgogi ya da bibimbap gibi popüler yemekler olsa da, günlük yaşamda daha sık tüketilen ama dünya mutfaklarında yeterince tanınmayan tarifler de var. Doenjang Jjigae de bunlardan biri: yoğun aromalı, fermente soya ezmesiyle hazırlanan geleneksel bir Kore güveci. Hem besleyici hem probiyotik yönü güçlü bu yemek, Kore’de sofraların vazgeçilmezidir.
DOEJANG JJIGAE TARİFİ
Malzemeler:
- 2 su bardağı su veya tercihen kombu + kuru hamsi ile yapılmış Kore usulü basit et suyu
- 2 yemek kaşığı doenjang (fermente soya ezmesi – Kore marketlerinde bulunur)
- 1 yemek kaşığı gochugaru (isteğe bağlı – acı pul biber)
- 100 gr tofu (küp doğranmış)
- 1 küçük kabak (yarım ay şeklinde doğranmış)
- 1 küçük patates (ince dilimlenmiş)
- 1 küçük soğan (ince doğranmış)
- 2–3 mantar (shiitake önerilir, yoksa kültür mantarı)
- 1 yeşil biber (ince doğranmış)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı susam yağı (servisten sonra)
- Taze soğan (üzeri için)
Yapılışı:
- Bazı hazırlayın: Eğer mümkünse, kombu (deniz yosunu) ve birkaç kuru hamsiyle 15 dakika kaynatılarak hazırlanan Kore usulü et suyunu kullanın. Yoksa sade su da yeterlidir.
- Doenjang’ı çözün: Suyu kaynamaya alın. Kaynadıktan sonra içine doenjangı ekleyin ve tamamen çözülene kadar karıştırın. Acı seviyorsanız gochugaru da bu aşamada eklenebilir.
- Sebzeleri ve tofuyu ekleyin: Soğan, patates, kabak, mantar ve sarımsağı sırayla ekleyin. Yaklaşık 8–10 dakika orta ateşte pişirin.
- Tofuyu ve biberi katın: Sebzeler yumuşamaya başladığında küp doğranmış tofuyu ve doğranmış yeşil biberi ekleyin. 3–5 dakika daha pişirin.
- Servis: Üzerine ince doğranmış taze soğan ve birkaç damla susam yağı gezdirin. Sıcak olarak, tercihen sade pirinçle servis edin.