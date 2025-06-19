Kore mutfağının fermente lezzeti: Doenjang Jjigae

Kore mutfağının yıldızları genellikle kimchi, bulgogi ya da bibimbap gibi popüler yemekler olsa da, günlük yaşamda daha sık tüketilen ama dünya mutfaklarında yeterince tanınmayan tarifler de var. Doenjang Jjigae de bunlardan biri: yoğun aromalı, fermente soya ezmesiyle hazırlanan geleneksel bir Kore güveci. Hem besleyici hem probiyotik yönü güçlü bu yemek, Kore’de sofraların vazgeçilmezidir.

DOEJANG JJIGAE TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı su veya tercihen kombu + kuru hamsi ile yapılmış Kore usulü basit et suyu

2 yemek kaşığı doenjang (fermente soya ezmesi – Kore marketlerinde bulunur)

1 yemek kaşığı gochugaru (isteğe bağlı – acı pul biber)

100 gr tofu (küp doğranmış)

1 küçük kabak (yarım ay şeklinde doğranmış)

1 küçük patates (ince dilimlenmiş)

1 küçük soğan (ince doğranmış)

2–3 mantar (shiitake önerilir, yoksa kültür mantarı)

1 yeşil biber (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı susam yağı (servisten sonra)

Taze soğan (üzeri için)

Yapılışı: