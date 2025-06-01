Kore sofralarının renkli yıldızı: Bibimbap tarifi

Bibimbap, Korece “karıştırılmış pilav” anlamına geliyor ama bu tanım onun çok yönlü lezzetini anlatmaya yetmiyor. Her biri özenle pişirilmiş renkli sebzeler, pirincin üzerinde estetik bir şekilde diziliyor; üzerine tercihe göre dana eti, tavuk ya da tofu ve en son da yumurta ekleniyor. Gochujang (Kore acı biber ezmesi) sosuyla tatlanan bu yemek, hem geleneksel hem de son derece çağdaş bir seçenek olarak dünya mutfağında öne çıkıyor.
BİBİMBAP TARİFİ
Malzemeler:
Ana malzemeler:
- 1 su bardağı pişmiş yasemin ya da kısa taneli beyaz pirinç
- 100 gr dana kıyma ya da ince dilimlenmiş bonfile (isteğe göre tavuk veya tofu da olabilir)
- 1 adet havuç (ince jülyen doğranmış)
- 1 küçük kabak (ince doğranmış)
- 1 avuç ıspanak veya pazı
- 3-4 adet mantar (isteğe bağlı, ince dilimlenmiş)
- 2 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı susam yağı
- 1 tatlı kaşığı susam tohumu
- 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
- Tuz, karabiber
Sos için (Gochujang sosu):
- 1 yemek kaşığı Kore acı biber ezmesi (gochujang)
- 1 tatlı kaşığı susam yağı
- 1 tatlı kaşığı bal veya şeker
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 tatlı kaşığı su
Yapılışı:
- Pirinci önceden haşlayarak hazır edin. Kıvamı hafif yapışkan olmalı.
- Her sebzeyi ayrı ayrı az yağla ve hafifçe soteleyin. Ispanak ya da pazıyı haşlayıp süzün, üzerine sarımsak, susam yağı ve susam tohumu ekleyerek marine edin.
- Kıyma ya da ince doğranmış eti sarımsakla birlikte az yağda soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Tüm sos malzemelerini bir kasede karıştırarak kenara alın.
- Göz göz pişmiş (sunny side up) yumurta tercih edilir. Yumurtaların sarısı akışkan kalmalıdır.
- Geniş bir kaseye önce pirinci yayın. Üzerine sebzeleri, eti ve yumurtayı ayrı bölgelere dizin. Ortaya bir kaşık gochujang sosu koyun. Karıştırarak servis edin.