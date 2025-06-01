Kore sofralarının renkli yıldızı: Bibimbap tarifi

Bibimbap, Korece “karıştırılmış pilav” anlamına geliyor ama bu tanım onun çok yönlü lezzetini anlatmaya yetmiyor. Her biri özenle pişirilmiş renkli sebzeler, pirincin üzerinde estetik bir şekilde diziliyor; üzerine tercihe göre dana eti, tavuk ya da tofu ve en son da yumurta ekleniyor. Gochujang (Kore acı biber ezmesi) sosuyla tatlanan bu yemek, hem geleneksel hem de son derece çağdaş bir seçenek olarak dünya mutfağında öne çıkıyor.

BİBİMBAP TARİFİ

Malzemeler:

Ana malzemeler:

1 su bardağı pişmiş yasemin ya da kısa taneli beyaz pirinç

100 gr dana kıyma ya da ince dilimlenmiş bonfile (isteğe göre tavuk veya tofu da olabilir)

1 adet havuç (ince jülyen doğranmış)

1 küçük kabak (ince doğranmış)

1 avuç ıspanak veya pazı

3-4 adet mantar (isteğe bağlı, ince dilimlenmiş)

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 tatlı kaşığı susam tohumu

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

Tuz, karabiber

Sos için (Gochujang sosu):

1 yemek kaşığı Kore acı biber ezmesi (gochujang)

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 tatlı kaşığı bal veya şeker

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı su

Yapılışı: