Kore'nin en meşhur sokak lezzeti: Lahanalı Kore tostu tarifi

Yayınlanma: 13.08.2024 - 18:11

Güncelleme: 13.08.2024 - 18:11

Kore tostu, Güney Kore mutfağının popüler ve lezzetli sokak yiyeceklerinden biridir. Genellikle kahvaltıda tüketilen bu tost, tatlı ve tuzlu tatların uyumlu bir şekilde bir araya geldiği bir lezzet sunar. Temel malzemeler olarak ekmek, yumurta, havuç, lahana ve jambon kullanılır. Bu malzemeler, ekmek dilimlerinin arasında kızartılır ve sonrasında üzerine şeker, ketçap veya mayonez gibi soslar eklenir. Kore tostu, kolay hazırlanabilirliği ve doyuruculuğu sayesinde günün her anında tercih edilen pratik bir atıştırmalık olarak öne çıkar. Peki, her öğünde severek tüketilen bu lezzet nasıl yapılır? İşte, lahanalı Kore tostu tarifi...

LAHANALI KORE TOSTU TARİFİ

Malzemeler:

4 adet tost ekmeği

1. 5 su bardağı doğranmış beyaz lahana

3 tane yumurta

1 yemek kaşığı kadar tereyağı

2 dilim ince kesilmiş kaşar

4-5 tane ince ince doğranmış sosis

1 tatlı kaşığı tuz

Yeşil soğan

Birazda rendelenmiş havuç

İnce ince doğranmış salam

LAHANALI KORE TOSTU YAPILIŞI

Lahanaları ince ince doğrayıp derin bir kaba alın.

Havuç ve yeşil soğanı da doğrayıp aynı kaba aldıktan sonra yumurtasını kırıp, tuzunu ekleyip karıştırın.

Bir tavaya kare yani tost ekmeğinin şeklinde döküp arkalı önlü tereyağında pişirin.

Ayrı bir tavada sosisleri güzelce tereyağı ile pişirip boş bir kaba alın.

En son olarak tost ekmeklerini tereyağ erittiğiniz bir tavada arkalı önlü kızartın.

İçine pişen yumurta, sosis, salam ve kaşarı koyup güzelce karıştırın.

Ketçap ve mayonezi isteğe göre koyduktan sonra öteki kızartılan ekmeği de üstüne koyup arkalı önlü kızartıp servis tabağına alın.

Afiyet olsun!