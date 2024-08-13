Enfes Simit Kebabı tarifi... MasterChef Simit Kebabı nasıl yapılır?

Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:12

Güncelleme: 13.08.2024 - 10:12

Güneydoğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan simit kebabı, lezzetli ve doyurucu bir yemek arayanlar için mükemmel bir tercih. İnce bulgur ve kıymanın nefis baharatlarla buluştuğu bu kebap, özellikle Antep mutfağının öne çıkan tatlarından biri olarak bilinir. Farklı damak zevklerine hitap eden bu tarif, çıtır dışı ve yumuşacık içiyle sofralarınızda unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatacak. Geleneksel kebap tariflerinden hoşlananlar için simit kebabı, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu yapısıyla tam bir başyapıt. Bu özel tarifi denemek için mutfağınızda yer açın...

MALZEMELER

500 gram orta yağlı kıyma (tercihen kuzu kıyma)

1 su bardağı ince bulgur (simitlik bulgur)

1 büyük soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı su (bulgurları ıslatmak için)

Üzeri için:

2 adet yeşil biber (isteğe bağlı)

1 adet domates (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

İnce bulguru geniş bir kaseye alın.

Yarım çay bardağı suyu bulgura ekleyin ve bulgurların yumuşaması için birkaç dakika bekletin.

Soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayın ya da rendeleyin.

Yumuşayan bulguru, kıymayı, rendelenmiş soğanı, sarımsağı, biber salçasını, tuzu ve baharatları geniş bir yoğurma kabına alın.

Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin (yaklaşık 10-15 dakika).

Yoğurduğunuz kıymalı harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Elinizi hafif ıslatarak bu parçaları köfte şekli verin. Eğer şişe dizmek isterseniz, şişlere dizerek uzun köfteler de yapabilirsiniz.

Şekillendirdiğiniz kebapları, önceden ısıtılmış ızgara, mangal ya da fırında pişirin.

Üzerine biber ve domates dilimlerini ekleyerek birlikte pişirebilirsiniz.

Fırında pişirecekseniz, 200 dereceye ayarlanmış fırında 20-25 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.

Simit kebabını sıcak olarak lavaş ekmeği, yeşillikler, közlenmiş biber ve domatesle servis edebilirsiniz.