İskandinav mutfağının lezzetli tatlısı: Danimarka pankek tarifi

Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:24

Güncelleme: 13.08.2024 - 12:24

Danimarka mutfağı, lezzetli ve doyurucu ana yemekleri kadar, kendine has tatlılarıyla da dikkat çeker. Æbleskiver, bu tatlılardan biridir ve özellikle yılbaşı döneminde Danimarkalılar arasında oldukça popülerdir. İşte, Danimarka pankek tarifi...

DANİMARKA PANKEK TOPLARI TARİFİ

Malzemeler

250 gram un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı tuz

2 büyük yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)

300 ml süt

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (soğutulmuş)

1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)

Pudra şekeri (üzerine serpmek için)

Reçel (yanında servis etmek için)

Yapılış