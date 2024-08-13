İskandinav mutfağının lezzetli tatlısı: Danimarka pankek tarifi

Danimarka'nın geleneksel tatlılarından biri olan Æbleskiver, özellikle yılbaşı döneminde sofraları süsleyen küçük yuvarlak pancake toplarıdır. İşte, Danimarka pankek tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:24
İskandinav mutfağının lezzetli tatlısı: Danimarka pankek tarifi
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Danimarka mutfağı, lezzetli ve doyurucu ana yemekleri kadar, kendine has tatlılarıyla da dikkat çeker. Æbleskiver, bu tatlılardan biridir ve özellikle yılbaşı döneminde Danimarkalılar arasında oldukça popülerdir. İşte, Danimarka pankek tarifi...

DANİMARKA PANKEK TOPLARI TARİFİ

Malzemeler

  • 250 gram un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 2 büyük yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)
  • 300 ml süt
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (soğutulmuş)
  • 1 çay kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)
  • Pudra şekeri (üzerine serpmek için)
  • Reçel (yanında servis etmek için)

Yapılış

  1. Æbleskiver tavası (küçük yuvarlak gözleri olan özel tava)Kuru Malzemeleri Büyük bir kapta un, kabartma tozu, karbonat, toz şeker ve tuzu karıştırın.
  2. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını, sütü, eritilmiş tereyağını ve vanilya özünü (kullanıyorsanız) çırpın. Bu karışımı kuru malzemelerin üzerine dökün ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.
  3. Yumurta beyazlarını başka bir kapta sert tepeler oluşana kadar çırpın. Çırpılmış yumurta beyazlarını dikkatlice hamura ekleyin ve spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırarak yavaşça yedirin.
  4. Æbleskiver tavanızı orta ateşte ısıtın ve her bir gözünü hafifçe tereyağı ile yağlayın. Her bir göze bir kaşık dolusu hamur dökün. Alt kısmı piştikten sonra, küçük bir çatal veya kürdan yardımıyla dikkatlice çevirin ve diğer tarafını da pişirin. Topların her tarafı altın rengi olana kadar pişirmeye devam edin.
  5. Æbleskiver toplarını pudra şekeri serpiştirerek servis edin. Yanında reçel veya çikolata sosu ile sunabilirsiniz. Özellikle sıcak servis edildiğinde lezzeti daha da artar.

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