Kremalı Fransız lezzeti: Evde Quiche Lorraine nasıl yapılır?

Kökeni Fransa’nın Lorraine bölgesine dayanan Quiche Lorraine, yumurta, krema ve füme etin uyumuyla hazırlanan geleneksel bir tuzlu tart olarak biliniyor. Özellikle brunch sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan tarif, farklı peynir ve sebze çeşitleriyle de zenginleştirilebiliyor. Dışı kıtır, içi yumuşak dokusuyla dikkat çeken Quiche Lorraine, evde kolayca hazırlanabilen şık tariflerden biri olarak öne çıkıyor.

QUİCHE LORRAİNE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı un

125 gram tereyağı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı soğuk su

Bir tutam tuz

İç harcı için:

200 gram füme et veya pastırma

200 ml krema

3 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar veya gruyere peyniri

Tuz

Karabiber

Muskat rendesi

QUİCHE LORRAİNE NASIL YAPILIR?

Un, tereyağı ve tuz karıştırılarak kum kıvamına getirilir. Ardından yumurta ve soğuk su eklenerek hamur yoğrulur. Hazırlanan hamur streç filme sarılarak yaklaşık 30 dakika buzdolabında dinlendirilir.

Dinlenen hamur açılarak tart kalıbına yerleştirilir. Çatal yardımıyla tabanına küçük delikler açılır ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında kısa süre ön pişirme yapılır.

İç harcı için yumurta ve krema çırpılır. Tuz, karabiber ve muskat eklenir. Küçük parçalar halinde doğranan füme et ile rendelenmiş peynir karışıma ilave edilir.

Hazırlanan harç ön pişmiş tart tabanına dökülür. Quiche Lorraine yaklaşık 30–35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirilir. Ilık servis edilmesi önerilir.