Tatlı ve tuzlu aromaların buluşması: Bulgogi tarifi

Kelime anlamı “ateş eti” olan Bulgogi, geleneksel olarak dana etiyle hazırlanan bir Kore yemeği olarak biliniyor. Soya sosu, sarımsak, susam yağı ve şekerle hazırlanan marine sosu sayesinde yoğun aroma kazanan yemek; pilav, sebze ve kimchi eşliğinde servis ediliyor. Evde kolayca hazırlanabilen Bulgogi, farklı mutfakları denemek isteyenler için pratik tarifler arasında yer alıyor.

BULGOGİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram ince dilimlenmiş dana eti

3 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı esmer şeker

2 diş sarımsak

1 adet küçük soğan

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

1 yemek kaşığı susam

2 adet yeşil soğan

Karabiber

Sıvı yağ

BULGOGİ NASIL YAPILIR?

Soya sosu, susam yağı, esmer şeker, ezilmiş sarımsak, rendelenmiş zencefil ve karabiber geniş bir kapta karıştırılır. İnce dilimlenmiş dana eti hazırlanan sosun içine alınarak en az 1 saat marine edilir.

Tava yüksek ateşte ısıtılır ve az miktarda sıvı yağ eklenir. Marine edilen etler tavaya alınarak kısa sürede yüksek ateşte pişirilir. Pişirme sırasında ince doğranmış soğanlar eklenir.

Etler suyunu çekip hafif karamelize olduğunda ocaktan alınır. Üzerine susam ve doğranmış yeşil soğan serpilerek sıcak servis edilir. Bulgogi genellikle pilav ve Kore turşusu kimchi ile birlikte tüketilir.