Malatya mutfağının geleneksel lezzeti: Kiraz yaprağı sarması tarifi

21.05.2026 11:57:00
Haber Merkezi
Malatya mutfağının az bilinen ama özgün lezzetlerinden kiraz yaprağı sarması, bulgurlu iç harcı ve yoğurtlu sosuyla geleneksel sarma tariflerine farklı ve ferah bir yorum katıyor. İşte enfes kiraz yaprağı sarması tarifi...
Kiraz yaprağı sarması, Anadolu mutfağının en özel ve az bilinen yöresel tariflerinden biridir. Klasik asma yaprağı sarmasından farklı olarak kiraz yaprağının hafif buruk aroması, iç harçtaki bulgurlu karışımla birleşerek özgün bir lezzet ortaya çıkarır. İşte enfes kiraz yaprağı sarması tarifi...

KİRAZ YAPRAĞI SARMASI TARİFİ

Malzemeler

Sarma için:

500 gram kiraz yaprağı

1 su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı un

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Yoğurt sosu için:

4 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

KİRAZ YAPRAĞI SARMASI YAPILIŞI

Kiraz yapraklarını sıcak suda 5 dakika bekleterek yumuşatın.

Bulguru sıcak suyla ıslatıp şişmesini sağlayın.

Şişen bulgura un, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun.

Hazırladığınız iç harcı yapraklara sararak ince rulolar hazırlayın.

Tencereye dizip üzerini geçecek kadar su ekleyerek pişirin.

Yoğurt, yumurta sarısı ve unu kısık ateşte karıştırarak sos haline getirin.

Tereyağında soğanı kavurun.

Pişen sarmaların üzerine önce yoğurt sosunu, ardından soğanlı tereyağını gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #geleneksel lezzet #Malatya mutfağı #kiraz yaprağı sarması

