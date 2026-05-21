Türk mutfağından dünyaya yayılan lezzet: Mantı tarifi

Mutfak literatüründe "hamur işlerinin en aristokratı" olarak tanımlanan Kayseri Mantısı, Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan ve saray mutfağında sultanların en sevdiği yemekler arasında yer alan bir klasiktir. Onu diğer yöre mantılarından ayıran en temel fark, hamurunun katlanma biçiminin küçüklüğü ve haşlama suyunun dökülmeyip, salçalı bir sosla birleştirilerek çorba gibi sulu servis edilmesidir.

MANTI TARİFİ

Malzemeler

Hamur Katmanı İçin:

3 su bardağı un

1 adet yumurta (hamura sıkılık vermesi için şarttır)

1 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 1 su bardağı ılık su (sıkı bir hamur elde etmek için kontrolü eklenmeli)

İç Harç (Karakter) İçin:

250 gram ince çekilmiş az yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş ve suyu tamamen sıkılmış)

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Sos ve Seremoni İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 kase sarımsaklı süzme yoğurt

Final Dokunuşu: Kuru nane, sumak ve pul biber

Yapılışı