Türk mutfağından dünyaya yayılan lezzet: Mantı tarifi

Mutfak literatüründe "hamur işlerinin en aristokratı" olarak tanımlanan Kayseri Mantısı, Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan ve saray mutfağında sultanların en sevdiği yemekler arasında yer alan bir klasiktir. Onu diğer yöre mantılarından ayıran en temel fark, hamurunun katlanma biçiminin küçüklüğü ve haşlama suyunun dökülmeyip, salçalı bir sosla birleştirilerek çorba gibi sulu servis edilmesidir.
MANTI TARİFİ
Malzemeler
Hamur Katmanı İçin:
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta (hamura sıkılık vermesi için şarttır)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yaklaşık 1 su bardağı ılık su (sıkı bir hamur elde etmek için kontrolü eklenmeli)
İç Harç (Karakter) İçin:
- 250 gram ince çekilmiş az yağlı dana kıyma
- 1 adet kuru soğan (rendelenmiş ve suyu tamamen sıkılmış)
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
Sos ve Seremoni İçin:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 kase sarımsaklı süzme yoğurt
- Final Dokunuşu: Kuru nane, sumak ve pul biber
Yapılışı
- Unu tezgaha eleyip ortasını havuz gibi açın. Yumurtayı, tuzu ve ılık suyun yarısını ekleyip yoğurmaya başlayın. Suyu azar azar ilave ederek mantı hamurunun altın kuralı olan sert (kulak memesinden daha sıkı) bir hamur elde edene kadar en az 10 dakika yoğurun. Hamuru bezeye ayırıp üzerine nemli bir bez örterek 20 dakika dinlendirin.
- Kıymayı derin bir kaba alın. Rendelenmiş soğanın suyunu tülbentle iyice sıkın (soğan suyu hamuru eritir, bu teknik bir zorunluluktur). Baharatları ekleyip harcı macun kıvamına gelene kadar yoğurun.
- Dinlenen bezeyi unlanmış tezgahta oklava yardımıyla yaklaşık yarım milim kalınlığında açın. Açtığınız hamuru keskin bir bıçak veya mantı merdanesiyle küçük kareler (yaklaşık 1x1 cm) halinde kesin.
- Her bir küçük karenin ortasına mercimek tanesi büyüklüğünde kıymalı harç koyun. Hamurun dört köşesini ortada toplayarak sıkıca bükün ve bohça şekli verin.
- Geniş bir tencerede tereyağını ve sıvı yağı eritin. Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine yaklaşık 5-6 su bardağı sıcak su ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynayan salçalı suya tuz atın ve mantıları ekleyin. Mantılar suyun yüzeyine çıkana kadar yaklaşık 10-12 dakika kısık ateşte havalandırarak pişirin.
- Pişen sulu mantıyı derin servis tabaklarına aktarın. Üzerine sarımsaklı süzme yoğurt koyun. Tavada kızdırdığınız nane, sumak ve pul biberli tereyağını üzerinde gezdirerek sıcak servis yapın.