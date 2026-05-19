Küçük ama doyurucu: Ev yapımı fındık lahmacun tarifi

Klasik lahmacundan farklı olarak daha küçük boyutlarda hazırlanan fındık lahmacun, çıtır hamuru ve yoğun kıymalı harcıyla sevilen tarifler arasında bulunuyor. Çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar birçok öğünde tercih edilen bu lezzet, evde pratik şekilde hazırlanabiliyor. Özellikle sıcak servis edildiğinde aroması ve kıvamıyla öne çıkan fındık lahmacun, doyurucu yapısıyla dikkat çekiyor.

EV YAPIMI FINDIK LAHMACUN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 adet domates

1 adet yeşil biber

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

FINDIK LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Öncelikle hamur için un geniş bir kaba alınır. Maya, şeker ve ılık su karıştırılarak una eklenir. Tuz ve sıvı yağ da ilave edilerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur üzeri örtülerek yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakılır.

İç harcı için soğan, domates, biber ve maydanoz ince şekilde doğranır. Kıyma ve diğer malzemelerle birlikte geniş bir kapta karıştırılır. Baharatlar eklenerek harç hazır hale getirilir.

Mayalanan hamur küçük bezelere ayrılır ve çay tabağı büyüklüğünde açılır. Hazırlanan kıymalı harç ince bir tabaka halinde hamurun üzerine yayılır. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirilir.