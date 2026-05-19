Cumhuriyet Gazetesi Logo
Küçük ama doyurucu: Ev yapımı fındık lahmacun tarifi

Küçük ama doyurucu: Ev yapımı fındık lahmacun tarifi

19.05.2026 15:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Küçük ama doyurucu: Ev yapımı fındık lahmacun tarifi

Küçük boyutu ve bol malzemeli harcıyla dikkat çeken fındık lahmacun, evde kolayca hazırlanabilen pratik tarifler arasında yer alıyor. İncecik hamuru ve lezzetli iç harcıyla sofralara farklı bir alternatif sunuyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Klasik lahmacundan farklı olarak daha küçük boyutlarda hazırlanan fındık lahmacun, çıtır hamuru ve yoğun kıymalı harcıyla sevilen tarifler arasında bulunuyor. Çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar birçok öğünde tercih edilen bu lezzet, evde pratik şekilde hazırlanabiliyor. Özellikle sıcak servis edildiğinde aroması ve kıvamıyla öne çıkan fındık lahmacun, doyurucu yapısıyla dikkat çekiyor.

EV YAPIMI FINDIK LAHMACUN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için

  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 paket instant maya
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için

  • 250 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet domates
  • 1 adet yeşil biber
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

FINDIK LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Öncelikle hamur için un geniş bir kaba alınır. Maya, şeker ve ılık su karıştırılarak una eklenir. Tuz ve sıvı yağ da ilave edilerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur üzeri örtülerek yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakılır.

İç harcı için soğan, domates, biber ve maydanoz ince şekilde doğranır. Kıyma ve diğer malzemelerle birlikte geniş bir kapta karıştırılır. Baharatlar eklenerek harç hazır hale getirilir.

Mayalanan hamur küçük bezelere ayrılır ve çay tabağı büyüklüğünde açılır. Hazırlanan kıymalı harç ince bir tabaka halinde hamurun üzerine yayılır. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirilir.

İlgili Konular: #Lahmacun tarifi #fındık lahmacun

İlgili Haberler

Anadolu'nun pratik lezzeti: Ezogelin çorbası
Anadolu'nun pratik lezzeti: Ezogelin çorbası Kırmızı mercimeğin gövdesi, bulgurun ve pirincin bıraktığı o karakteristik doku, tencereden yükselen keskin nane kokusu... Gelin Çorbası, Türk mutfak disiplininde "malzeme zenginliği ve kıvam dengesi"nin en sıcak, en asil temsilcisidir.
Sofraların hafif ve leziz tarifi: Kabak oturtma
Sofraların hafif ve leziz tarifi: Kabak oturtma Hafifçe sotelenen kabak dilimlerinin, bol domatesli, sarımsaklı ve karamelize soğanlı kıyma harcıyla kurduğu o dengeli ittifak... Kabak oturtma, musakkanın o yoğun karakterine karşı daha naif, daha hafif ama bir o kadar da doyurucu bir Anadolu klasiğidir.
Diyet dostu tarif: Tok tutan siyez buğdaylı salata nasıl yapılır?
Diyet dostu tarif: Tok tutan siyez buğdaylı salata nasıl yapılır? Besleyici ve lif açısından zengin siyez buğdayıyla hazırlanan tok tutan salata tarifi, sağlıklı beslenmek isteyenler için hem pratik hem de doyurucu bir alternatif sunuyor.