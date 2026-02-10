Latin Amerika’nın Tatlı Klasiği: Alfajores

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 00:20:00
Arjantin başta olmak üzere Latin Amerika mutfağında büyük bir yere sahip olan alfajores, iki yumuşak kurabiye arasına sürülen süt reçeliyle hazırlanan geleneksel bir tatlı. Dünya genelinde oldukça sevilen bu lezzet, Türkiye’de ise henüz sınırlı bir bilinirliğe sahip.

Alfajores, kökeni İspanya’ya dayanan ancak zamanla Latin Amerika’da özgün bir kimlik kazanan klasik bir tatlı olarak biliniyor. Özellikle Arjantin’de günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan bu kurabiye, sade yapısına rağmen yoğun aromasıyla dikkat çekiyor. Çay ve kahve eşlikçisi olarak tüketilen alfajores, evde hazırlanabilen pratik tarifler arasında yer alıyor.

ALFAJORES TARİFİ

Malzemeler

Kurabiye için

  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1 paket vanilin
  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı mısır nişastası
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Dolgu ve kaplama için

  • 1 su bardağı dulce de leche (süt reçeli)
  • Hindistan cevizi veya pudra şekeri (isteğe bağlı)

Yapılışı

  1. Tereyağı ve pudra şekerini derin bir kapta krema kıvamına gelene kadar karıştırın.
  2. Yumurta sarıları ve vanilini ekleyip karışımı homojen hale getirin.
  3. Un, nişasta ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin ve yumuşak bir hamur yoğurun.
  4. Hamuru streç filmle sararak buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
  5. Dinlenen hamuru ince olacak şekilde açın ve küçük yuvarlaklar kesin.
  6. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, renk almadan 10–12 dakika pişirin.
  7. Soğuyan kurabiyelerin arasına dulce de leche sürerek kapatın.
  8. Kenarlarını hindistan cevizine bulayın veya üzerine pudra şekeri serpin.
