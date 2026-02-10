Latin Amerika’nın Tatlı Klasiği: Alfajores

Alfajores, kökeni İspanya’ya dayanan ancak zamanla Latin Amerika’da özgün bir kimlik kazanan klasik bir tatlı olarak biliniyor. Özellikle Arjantin’de günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan bu kurabiye, sade yapısına rağmen yoğun aromasıyla dikkat çekiyor. Çay ve kahve eşlikçisi olarak tüketilen alfajores, evde hazırlanabilen pratik tarifler arasında yer alıyor.

ALFAJORES TARİFİ

Malzemeler

Kurabiye için

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

2 su bardağı un

1 su bardağı mısır nişastası

1 çay kaşığı kabartma tozu

Dolgu ve kaplama için

1 su bardağı dulce de leche (süt reçeli)

Hindistan cevizi veya pudra şekeri (isteğe bağlı)

Yapılışı