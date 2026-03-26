Latin kahvaltılarının yıldızı: Chilaquiles Verdes

Mutfak literatüründe "israf etmeme sanatı" olarak doğan Chilaquiles, aslında bir gün önceden kalan tortillaları değerlendirmek için geliştirilmiş bir halk reçetesidir. Bu yemeği diğer kahvaltılıklardan ayıran temel fark, sosun içindeki tortillaların ne tamamen yumuşak ne de tamamen sert olması gereken o hassas doku dengesidir.

CHİLAQUİLES VERDES TARİFİ

Malzemeler

15-20 adet mısır tortillası (veya hazır mısır cipsi/nachos)

500 gram tomatillo (yeşil domates)

2 adet Serrano veya Jalapeno biberi

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım demet taze kişniş

1 su bardağı tavuk veya sebze suyu

2 adet yumurta (sahanda pişmiş)

Yarım su bardağı ufalanmış beyaz peynir veya lor

3 yemek kaşığı ekşi krema veya süzme yoğurt

1 adet olgun avokado

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz ve karabiber

Yapılışı