Latin kahvaltılarının yıldızı: Chilaquiles Verdes

Mutfak literatüründe "israf etmeme sanatı" olarak doğan Chilaquiles, aslında bir gün önceden kalan tortillaları değerlendirmek için geliştirilmiş bir halk reçetesidir. Bu yemeği diğer kahvaltılıklardan ayıran temel fark, sosun içindeki tortillaların ne tamamen yumuşak ne de tamamen sert olması gereken o hassas doku dengesidir.
CHİLAQUİLES VERDES TARİFİ
Malzemeler
- 15-20 adet mısır tortillası (veya hazır mısır cipsi/nachos)
- 500 gram tomatillo (yeşil domates)
- 2 adet Serrano veya Jalapeno biberi
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- Yarım demet taze kişniş
- 1 su bardağı tavuk veya sebze suyu
- 2 adet yumurta (sahanda pişmiş)
- Yarım su bardağı ufalanmış beyaz peynir veya lor
- 3 yemek kaşığı ekşi krema veya süzme yoğurt
- 1 adet olgun avokado
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Salsa Verde (Yeşil Sos): Tomatilloları, biberleri, soğan ve sarımsağı bir fırın tepsisine dizin. 200 derece fırında sebzelerin kabukları hafif kararana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) közleyin.
- Közlenen sebzeleri taze kişniş ve tavuk suyu ile birlikte blenderdan geçirin; pürüzsüz ama yoğun bir sos elde edin.
- Geniş bir tavada bir kaşık yağı ısıtın, hazırladığınız yeşil sosu tavaya dökün ve orta ateşte 5-10 dakika boyunca hafifçe koyulaşana kadar pişirin.
- Eğer taze tortilla kullanıyorsanız, bunları üçgen parçalara bölüp derin yağda çıtırlaşana kadar kızartın (hazır cips kullanıyorsanız bu adımı geçin).
- Tortilla parçalarını sosun olduğu tavaya ekleyin. Sosun her bir cipse bulaşmasını sağlayacak şekilde 1-2 dakika hızlıca karıştırın. (Tortillalar sosu emmeli ama tamamen hamurlaşmamalıdır).
- Servis tabağına aldığınız soslu tortillaların üzerine sahanda pişirdiğiniz akışkan sarılı yumurtaları yerleştirin.
- Son dokunuş olarak üzerine ufalanmış peynir, ekşi krema, avokado dilimleri ve ekstra taze kişniş ekleyerek sıcak servis yapın.