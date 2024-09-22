Latin mutfağının enfes lezzeti: Ropa Vieja tarifi

Yayınlanma: 22.09.2024 - 12:32

Güncelleme: 22.09.2024 - 12:32

Latin Amerika mutfağı, zengin aromaları ve çeşitliliği ile dünya çapında bilinir. Küba’ya özgü olan Ropa Vieja, bu mutfağın en bilinen ve sevilen yemeklerinden biridir. İspanyol kökenli bu yemek, zamanla Küba’da kök salmış ve Karayip mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olmuştur.

ROPA VİEJA TARİFİ

Malzemeler:

1 kg dana eti (antrikot veya kuşbaşı biftek)

1 büyük soğan (ince dilimlenmiş)

1 kırmızı biber (doğranmış)

1 yeşil biber (doğranmış)

4 diş sarımsak (ezilmiş)

400 gr doğranmış domates (konserve de olabilir)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 defne yaprağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

2 su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)

Taze kişniş (üzerine serpmek için)

Zeytin ve kapari (isteğe bağlı)

Yapılışı: