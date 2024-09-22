Latin mutfağının enfes lezzeti: Ropa Vieja tarifi
Küba’nın en ünlü yemeklerinden biri olan Ropa Vieja, etin yumuşacık lifler haline gelene kadar pişirildiği, bol baharatlı ve sebzeli bir güveç yemeğidir. Bu geleneksel yemek, Latin mutfağının zenginliğini ve sıcaklığını sofralara taşıyor.
Latin Amerika mutfağı, zengin aromaları ve çeşitliliği ile dünya çapında bilinir. Küba’ya özgü olan Ropa Vieja, bu mutfağın en bilinen ve sevilen yemeklerinden biridir. İspanyol kökenli bu yemek, zamanla Küba’da kök salmış ve Karayip mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olmuştur.
ROPA VİEJA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 kg dana eti (antrikot veya kuşbaşı biftek)
- 1 büyük soğan (ince dilimlenmiş)
- 1 kırmızı biber (doğranmış)
- 1 yeşil biber (doğranmış)
- 4 diş sarımsak (ezilmiş)
- 400 gr doğranmış domates (konserve de olabilir)
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 defne yaprağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 2 su bardağı et suyu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)
- Taze kişniş (üzerine serpmek için)
- Zeytin ve kapari (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Dana etini bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek orta ateşte yaklaşık 1,5-2 saat, et lif lif ayrılana kadar pişirin. Piştikten sonra eti çıkarıp iki çatal yardımıyla ince lifler haline getirin.
- Aynı tencerede zeytinyağını ısıtın. Soğan, kırmızı ve yeşil biberleri ekleyip yumuşayana kadar soteleyin. Sarımsakları ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
- Doğranmış domatesleri, domates salçasını, kimyonu, kekiği, kırmızı toz biberi ve defne yaprağını tencereye ekleyin. Karışımı iyice karıştırarak yaklaşık 5 dakika pişirin.
- Lif lif ayırdığınız eti tencereye geri ekleyin ve karıştırın. Üzerine et suyunu dökün, tuz ve karabiber ile tatlandırın.
- Tencerenin kapağını kapatın ve karışımı kısık ateşte yaklaşık 30 dakika daha pişirin. Bu süreçte et, tüm baharat ve sebze aromalarını iyice çekecektir.
- Dilerseniz, pişirmenin son 5 dakikasında tencereye zeytin ve kapari ekleyerek yemeğe ekstra bir lezzet katabilirsiniz.
- Ropa Vieja’yı sıcak olarak servis edin, üzerine taze kişniş serpin. Yanında beyaz pirinç, mısır ekmeği veya kızarmış muz dilimleri ile servis edebilirsiniz.
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