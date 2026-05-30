Latin mutfağının vazgeçilmez çorbası: Vori-vori

Mutfak literatüründe Paraguay mutfağının en karakteristik ulusal yemeklerinden biri olan Vori-Vori (veya Bori-Bori), ismini Guarani dilinde "top" anlamına gelen "vori" kelimesinin ikilenmesinden alır. Bu yemeği sıradan tavuk çorbalarından ayıran en temel fark, çorbanın suyunun mısır unundan gelen nişastayla doğal bir şekilde koyulaşması ve hamur toplarının içine eklenen yoğun peynir dolgusudur. Genellikle kış aylarında veya pazar günleri aile yemeklerinde ana yemek olarak tüketilen bu tarif, doğru teknikle yapıldığında pürüzsüz ve doyurucu bir kıvam sunar.

VORI-VORI TARİFİ

Malzemeler

Tavuk ve Çorba Tabanı İçin:

500 gram kemikli tavuk eti (but veya göğüs)

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (küp doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 adet büyük boy havuç (küp doğranmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1.5 litre sıcak su

Tuz, karabiber, kimyon ve bir tutam taze kekik

Servis İçin: İnce kıyılmış taze maydanoz veya taze soğan

Vori-Vori (Hamur Topları) İçin:

2 su bardağı mısır unu (ince çekilmiş sarı mısır unu)

1 su bardağı rendelenmiş Paraguay peyniri (bulunamazsa tuzlu lor, beyaz peynir veya mozzarella karışımı)

Hazırladığınız sıcak tavuk suyundan yaklaşık 1 çay bardağı (hamuru bağlamak için)

1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı