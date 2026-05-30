Latin mutfağının vazgeçilmez çorbası: Vori-vori

Mutfak literatüründe Paraguay mutfağının en karakteristik ulusal yemeklerinden biri olan Vori-Vori (veya Bori-Bori), ismini Guarani dilinde "top" anlamına gelen "vori" kelimesinin ikilenmesinden alır. Bu yemeği sıradan tavuk çorbalarından ayıran en temel fark, çorbanın suyunun mısır unundan gelen nişastayla doğal bir şekilde koyulaşması ve hamur toplarının içine eklenen yoğun peynir dolgusudur. Genellikle kış aylarında veya pazar günleri aile yemeklerinde ana yemek olarak tüketilen bu tarif, doğru teknikle yapıldığında pürüzsüz ve doyurucu bir kıvam sunar.
VORI-VORI TARİFİ
Malzemeler
Tavuk ve Çorba Tabanı İçin:
- 500 gram kemikli tavuk eti (but veya göğüs)
- 1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 1 adet kırmızı kapya biber (küp doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 1 adet büyük boy havuç (küp doğranmış)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 1.5 litre sıcak su
- Tuz, karabiber, kimyon ve bir tutam taze kekik
- Servis İçin: İnce kıyılmış taze maydanoz veya taze soğan
Vori-Vori (Hamur Topları) İçin:
- 2 su bardağı mısır unu (ince çekilmiş sarı mısır unu)
- 1 su bardağı rendelenmiş Paraguay peyniri (bulunamazsa tuzlu lor, beyaz peynir veya mozzarella karışımı)
- Hazırladığınız sıcak tavuk suyundan yaklaşık 1 çay bardağı (hamuru bağlamak için)
- 1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
- Yarım çay kaşığı tuz
Yapılışı
- Derin bir tencereye zeytinyağını veya tereyağını alın. Doğranmış soğanları, sarımsağı ve biberleri ekleyip sebzeler şeffaflaşana kadar soteleyin. Ardından havuçları ekleyip 1-2 dakika daha karıştırın.
- Kemikli tavuk etlerini tencereye ilave edin. Etlerin rengi dönene kadar sebzelerle birlikte kavurun. Üzerine 1.5 litre sıcak suyu, tuzu ve baharatları ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Tavuklar tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 30-35 dakika orta ateşte kaynamaya bırakın.
- Pişen tavuk etlerini tencereden bir tabağa alın. Biraz soğuduktan sonra kemiklerinden ayırıp iri parçalar halinde didikleyin ve tekrar tencereye, kaynayan suyun içine bırakın. Tencerenin altını kısın.
- Derin bir kaba ince mısır ununu, rendelenmiş peyniri, yumuşak tereyağını ve tuzu alın. Malzemeleri parmak uçlarınızla karıştırın. Ardından tencerede kaynayan sıcak tavuk suyundan azar azar (kaşık kaşık) ekleyerek ele yapışmayan, şekil alabilir yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hazırladığınız mısır unlu hamurdan cevizden biraz daha küçük parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayarak pürüzsüz toplar elde edin.
- Hazırladığınız hamur toplarını, kısık ateşte hafifçe kaynamaya devam eden çorba suyunun içine teker teker nazikçe bırakın. Topları ekledikten sonra hamurların dağılmaması için çorbayı çok sert karıştırmayın.
- Vori-vori topları çorbanın yüzeyine çıkana ve mısır unu tamamen pişene kadar yaklaşık 10-12 dakika kısık ateşte kaynatın. Hamurlardan salınan nişasta çorbanın suyunu hafifçe koyulaştıracaktır. Ocaktan almadan önce üzerine ince kıyılmış taze maydanoz veya taze soğan serpiştirerek sıcak servis yapın.