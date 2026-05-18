Lavaş arasında lezzet: Evde tavuk tantuni nasıl yapılır?

18.05.2026 17:50:00
Mersin’in meşhur sokak lezzeti tantuni, bu kez tavuk etiyle evde pratik şekilde hazırlanıyor. Baharatlı aroması ve yumuşacık tavuklarıyla tavuk tantuni, dürüm severler için nefis bir alternatif sunuyor.
Tantuni, özellikle Mersin mutfağıyla özdeşleşmiş en sevilen sokak yemeklerinden biridir. Geleneksel olarak kırmızı etle yapılsa da tavukla hazırlanan versiyonu daha hafif ve pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Evde kolayca yapılabilen tavuk tantuni, doğru baharat ve pişirme tekniğiyle dışarıdaki lezzeti aratmıyor.

MALZEMELER

  • 500 gram tavuk göğsü
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • 1 adet domates
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tuz
  • Yarım demet maydanoz
  • Lavaş ekmeği

YAPILIŞI

Tavuk göğsü küçük küçük doğranır ve tavada sıvı yağ ile kavrulmaya başlanır. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar pişirilir.

Ardından ince doğranmış soğan ve baharatlar eklenir. Tavuklar iyice kızarana kadar kavurma işlemine devam edilir.

Son olarak küp doğranmış domates eklenir ve birkaç dakika daha pişirilir.

Lavaş ekmeği hafif ısıtılır, içine tavuk karışımı yerleştirilir. Üzerine maydanoz eklenerek dürüm şeklinde sarılır.

