Lavaş arasında lezzet: Evde tavuk tantuni nasıl yapılır?

Tantuni, özellikle Mersin mutfağıyla özdeşleşmiş en sevilen sokak yemeklerinden biridir. Geleneksel olarak kırmızı etle yapılsa da tavukla hazırlanan versiyonu daha hafif ve pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Evde kolayca yapılabilen tavuk tantuni, doğru baharat ve pişirme tekniğiyle dışarıdaki lezzeti aratmıyor.

MALZEMELER

500 gram tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 adet domates

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Yarım demet maydanoz

Lavaş ekmeği

YAPILIŞI

Tavuk göğsü küçük küçük doğranır ve tavada sıvı yağ ile kavrulmaya başlanır. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar pişirilir.

Ardından ince doğranmış soğan ve baharatlar eklenir. Tavuklar iyice kızarana kadar kavurma işlemine devam edilir.

Son olarak küp doğranmış domates eklenir ve birkaç dakika daha pişirilir.

Lavaş ekmeği hafif ısıtılır, içine tavuk karışımı yerleştirilir. Üzerine maydanoz eklenerek dürüm şeklinde sarılır.