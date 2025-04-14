Lazanya yapraklarından pratik su böreği tarifi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:17

Güncelleme: 14.04.2025 - 15:17

Su böreği yapmak zahmetli mi geliyor? O halde mutfakta işinizi kolaylaştıracak bu pratik tarife bayılacaksınız! Lazanya yapraklarıyla hazırlanan bu su böreği tarifi, geleneksel lezzeti aratmayan ama çok daha az uğraş isteyen bir yöntem sunuyor. İşte fırında kolayca hazırlayabileceğiniz, çıtır ve yumuşak dokusuyla tam kıvamında lazanyadan su böreği tarifi...

MALZEMELER

1 paket lazanya yaprağı (haşlanabilir türde)

3 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ veya 3-4 yemek kaşığı tereyağı

250 gram beyaz peynir (isteğe göre kaşar peyniriyle karıştırılabilir)

Yarım demet maydanoz

Tuz

HAZIRLIK AŞAMALARI

Lazanya yapraklarını haşlayın: Büyük bir tencerede hafif tuzlu suda 5-6 dakika kadar haşlayıp süzün. (Yapraklar çok yumuşamamalı.)

İç harcı hazırlayın: Beyaz peyniri ezin, ince doğranmış maydanozla karıştırın.

Sos karışımı: Yumurtaları çırpın, süt ve yağı ekleyin. Bu karışımı böreğin her katında kullanacağız.

Kat kat dizin: Fırın kabını yağlayın. Haşlanmış lazanya yapraklarını tabana serin. Üzerine biraz sos ve peynirli harçtan koyun. Bu işlemi kat kat tekrar edin.

Üzeri için: Kalan sosu en üste dökün. İsterseniz biraz kaşar peyniri de serpebilirsiniz.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.