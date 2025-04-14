Dışı çıtır içi akışkan: Evde kolay künefe tarifi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:57

Güncelleme: 14.04.2025 - 11:57

Künefe, Türk mutfağının en özel tatlılarından biri. Dışı çıtır çıtır kızarmış kadayıf, içi ise akışkan tuzsuz peynirle dolu bu tatlı, genellikle restoranlarda tüketiliyor gibi görünse de aslında evde de kolayca hazırlanabilir. Üstelik sadece birkaç malzemeyle!

İşte adım adım evde künefe yapımı:

MALZEMELER

250 gram tel kadayıf

150 gram tuzsuz künefe peyniri (veya dil peyniri)

100 gram tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker

Şerbeti için:

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

HAZIRLIK AŞAMALARI

1. Şerbeti hazırlayın:

Su ve şekeri kaynatın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin. 10 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakın.

2. Kadayıfı hazırlayın:

Tel kadayıfı küçük küçük didikleyin. Eritilmiş tereyağını kadayıfa ekleyin, her yerine eşit şekilde yedirmek için güzelce harmanlayın.

3. Künefeyi şekillendirin:

Küçük bir tavaya ya da künefe tavasına biraz tereyağ sürün. Kadayıfın yarısını tavaya bastırarak yayın. Ortasına peyniri eşit şekilde koyun. Üzerine kalan kadayıfı ekleyin ve bastırarak düzleştirin.

4. Pişirme:

Orta ateşte, altı iyice kızarana kadar pişirin. Ardından dikkatlice ters çevirip diğer tarafını da kızartın.

5. Şerbetleme:

Künefe sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde tatlının üzerine şerbeti dökün. Birkaç dakika dinlendirin.