Dışı çıtır içi akışkan: Evde kolay künefe tarifi
Künefe ustalarına taş çıkartacak lezzette künefe yapmak sandığınızdan çok daha kolay! Az malzemeyle, çıtır çıtır ve peynir uzatan ev yapımı künefe tarifi burada.
Künefe, Türk mutfağının en özel tatlılarından biri. Dışı çıtır çıtır kızarmış kadayıf, içi ise akışkan tuzsuz peynirle dolu bu tatlı, genellikle restoranlarda tüketiliyor gibi görünse de aslında evde de kolayca hazırlanabilir. Üstelik sadece birkaç malzemeyle!
İşte adım adım evde künefe yapımı:
MALZEMELER
- 250 gram tel kadayıf
- 150 gram tuzsuz künefe peyniri (veya dil peyniri)
- 100 gram tereyağı
- 2 yemek kaşığı toz şeker
Şerbeti için:
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- Birkaç damla limon suyu
HAZIRLIK AŞAMALARI
1. Şerbeti hazırlayın:
Su ve şekeri kaynatın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin. 10 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakın.
2. Kadayıfı hazırlayın:
Tel kadayıfı küçük küçük didikleyin. Eritilmiş tereyağını kadayıfa ekleyin, her yerine eşit şekilde yedirmek için güzelce harmanlayın.
3. Künefeyi şekillendirin:
Küçük bir tavaya ya da künefe tavasına biraz tereyağ sürün. Kadayıfın yarısını tavaya bastırarak yayın. Ortasına peyniri eşit şekilde koyun. Üzerine kalan kadayıfı ekleyin ve bastırarak düzleştirin.
4. Pişirme:
Orta ateşte, altı iyice kızarana kadar pişirin. Ardından dikkatlice ters çevirip diğer tarafını da kızartın.
5. Şerbetleme:
Künefe sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde tatlının üzerine şerbeti dökün. Birkaç dakika dinlendirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- Özel, İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı!
- Atatürkçü komutanlara hapis yolu
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Çirkin sözlere karşı harekete geçildi
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
- 'CHP'nin tabanı da rahatsız oldu'
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı