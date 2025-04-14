Dünyanın en iyi lezzetleri arasına girdi: Tire şiş köfte tarifi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 14:24

Güncelleme: 14.04.2025 - 14:24

Ege Bölgesi’nin incisi İzmir’in Tire ilçesine özgü olan Tire şiş köfte, Türk mutfağında sadeliğiyle öne çıkan ama damakta kalıcı izler bırakan özel bir lezzettir. Az malzemeyle yapılan bu köfte, dana etiyle hazırlanır ve hiçbir baharat kullanılmaz. Lezzetini kaliteli etten ve pişirme tekniğinden alır. Özellikle közlenmiş domates sosuyla birlikte servis edildiğinde tadına doyum olmaz. Peki, dünyanın en iyi lezzetleri arasına giren bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes Tire şiş köfte tarifi...

TİRE ŞİŞ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

500 gram orta yağlı kıyma

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Domates sosu için:

4 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Servis için:

3 adet domates

3 adet sivri biber

TİRE ŞİŞ KÖFTE YAPILIŞI

Kıyma, tuz ve karabiberi bir kapta yaklaşık 10 dakika kadar yoğurun.

Hazırladığınız kıymayı 10-12 eşit parçaya ayırın.

Her bir parçayı elinizi suyla veya hafif yağla ıslatarak açın ve şişe sarın.

Tüm köfteleri bu şekilde hazırladıktan sonra, şişleri en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.

Bir tavada tereyağını eritin, ardından domatesleri ekleyerek pişirin.

Tuz ve baharatları ilave edip birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocağı kapatın.

Servis için kullanacağınız domatesleri ve sivri biberleri bir tavada közleyin.

Dinlenen köfteleri tavada arkalı önlü iyice pişirin.

Pişen köfteleri şişten çıkarın.

Aynı tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve kızdırın.

Köfteleri tereyağında birkaç dakika daha çevirerek lezzetini artırın.

Servis tabağına hazırladığınız domates sosunu yayın.

Üzerine köfteleri dizin.

Yanına közlenmiş biber ve domatesleri ekleyin.

Afiyet olsun!