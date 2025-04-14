Yunan mutfağının lezzetli klasiği: Pastitsio tarifi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:43

Güncelleme: 14.04.2025 - 11:43

Yunan mutfağının en ünlü yemeklerinden biri olan Pastitsio, kıymalı harcı, kremamsı beşamel sosu ve makarna katmanlarıyla birleşerek muazzam bir lezzet ortaya çıkarır. Hem evde hem de özel günlerde hazırlanabilecek bu yemek, özellikle et severlerin favorisi haline gelir. Pastitsionun tarihi, Yunanistan'ın zengin mutfak kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Peki, Yunan mutfağının bu lezzetli klasik yemeği nasıl yapılır? İşte, enfes pastitsio tarifi...

PASTITSIO TARİFİ

Malzemeler

Makarnası için:

500 gram kalın makaroni veya herhangi bir kısa makarna

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kıymalı harcı için:

500 gram kıyma (tercihen dana veya kuzu karışımı)

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 adet domates (rendelenmiş)

1 çay bardağı kırmızı şarap (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Beşamel sos için:

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

4 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı beyaz biber

1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

1 yumurta (isteğe bağlı)

PASTITSIO YAPILIŞI

İlk olarak makarnayı bol tuzlu suda haşlayın.

Makarna al dente kıvamına gelene kadar pişirin (yaklaşık 8-10 dakika).

Haşlanan makarnayı süzüp, üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek karıştırın.

Bir kenara alın.

Geniş bir tencerede, 1 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın.

Doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyip, soğanlar yumuşayana kadar soteleyin.

Ardından kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Kıyma piştikten sonra, domates salçasını ekleyip karıştırın ve 2-3 dakika daha pişirin.

Rendelediğiniz domatesi, kırmızı şarabı (isteğe bağlı) ve baharatları ekleyin.

Karıştırın ve kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin.

Kıymalı harcın kıvamının koyu olması gerekmektedir.

Eğer fazla su bırakıyorsa, biraz daha pişirebilirsiniz.

Bir tencerede tereyağını eritin.

Unu ekleyip karıştırarak, 1-2 dakika kavurun.

Yavaşça sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak topaklanmaması için dikkat edin.

Sos kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Tuz, beyaz biber ve rendelenmiş muskat ceviziyle tatlandırın.

Sos koyu kıvama geldikten sonra ocaktan alın.

Eğer isterseniz, sosu yumurta ile zenginleştirebilirsiniz.

Yumurtayı çırpın ve sosun sıcaklığından biraz alarak karıştırarak ekleyin.

Fırın tepsisini biraz yağlayın.

Haşladığınız makarnayı fırın tepsisine dökün ve düzgünce yayın.

Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı eşit şekilde yayın.

Son olarak, beşamel sosunu üzerine dökün ve spatula ile düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, pastitsioyu 35-40 dakika kadar pişirin.

Üstü altın rengini alana kadar pişirmeye devam edin.

Fırından çıkarıp 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra dilimleyerek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!