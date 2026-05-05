Orta Doğu'nun altın küreleri: Lübnan Falafeli

Mutfak literatüründe "dünyanın en popüler vejetaryen köftesi" olarak tanımlanan Falafel, kökenleri Antik Mısır'a kadar uzanan ama Lübnan sokaklarında bugünkü rafine formuna kavuşan bir sokak lezzeti ikonudur. Onu sıradan sebze köftelerinden ayıran en temel fark, hamurunun haşlanmış nohuttan değil, sadece suda bekletilmiş çiğ nohuttan yapılması ve bu sayede kızgın yağla buluştuğunda o benzersiz çıtırlığı kazanmasıdır. Gastronomi dünyasında "doku kontrastı" ve "baharat dengesi" denildiğinde ilk akla gelen bu reçete, doğru teknikle hazırlandığında asla dağılmayan, içi nemli ve yumuşak bir yapı sunar.
FALAFEL TARİFİ
Malzemeler
Falafel Harcı:
- 2 su bardağı kuru nohut (1 gece önceden bol suda bekletilmiş)
- 1 adet orta boy kuru soğan (iri doğranmış)
- 3-4 diş sarımsak
- Yarım demet taze kişniş (ayıklanmış)
- Yarım demet maydanoz (ayıklanmış)
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (havanda hafifçe dövülmüş)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karbonat (içinin pofuduk kalması için)
- 1 yemek kaşığı un (harcı bağlamak için)
- Kızartmak İçin: Bol sıvı yağ
Tahin Sos (Tarator) İçin:
- Yarım su bardağı tahin
- 3 yemek kaşığı limon suyu
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- Yarım çay bardağı soğuk su (kıvam açmak için)
- Bir tutam tuz
Yapılışı
- Bir gece önceden suda beklettiğiniz nohutları süzün ve tamamen kurulayın. Nohutların ıslak kalması, harcın cıvık olmasına ve kızartırken dağılmasına neden olan en yaygın teknik hatadır.
- Nohutları mutfak robotuna alın. Üzerine soğan, sarımsak, maydanoz, taze kişniş, un ve baharatları ekleyin.
- Robotu aralıklı çalıştırarak malzemeleri çekin. Harcın tamamen püre veya humus kıvamına gelmemesi gerekir; kaba kum tanesi dokusunda, ele alındığında şekil alabilen bir yapıda olmalıdır.
- Hazırladığınız harcı bir kaba alın ve üzerine karbonatı ekleyip karıştırın. Kabın üzerini kapatarak buzdolabında en az 30-40 dakika dinlendirin.
- Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın veya hafifçe üzerlerine bastırarak disk şekli verin.
- Derin bir tencerede yağı iyice kızdırın. Falafelleri yağa bırakın. Dış kabukları koyu altın sarısı-kahverengi arası bir renk alana kadar yaklaşık 3-4 dakika kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.
- Bir kasede tahini, sarımsağı, tuzu ve limon suyunu çırpın. Karışım önce katılaşacaktır; soğuk suyu azar azar ekleyerek akışkan ve pürüzsüz bir sos kıvamı elde edene kadar çırpmaya devam edin.