Orta Doğu'nun altın küreleri: Lübnan Falafeli

Mutfak literatüründe "dünyanın en popüler vejetaryen köftesi" olarak tanımlanan Falafel, kökenleri Antik Mısır'a kadar uzanan ama Lübnan sokaklarında bugünkü rafine formuna kavuşan bir sokak lezzeti ikonudur. Onu sıradan sebze köftelerinden ayıran en temel fark, hamurunun haşlanmış nohuttan değil, sadece suda bekletilmiş çiğ nohuttan yapılması ve bu sayede kızgın yağla buluştuğunda o benzersiz çıtırlığı kazanmasıdır. Gastronomi dünyasında "doku kontrastı" ve "baharat dengesi" denildiğinde ilk akla gelen bu reçete, doğru teknikle hazırlandığında asla dağılmayan, içi nemli ve yumuşak bir yapı sunar.

FALAFEL TARİFİ

Malzemeler

Falafel Harcı:

2 su bardağı kuru nohut (1 gece önceden bol suda bekletilmiş)

1 adet orta boy kuru soğan (iri doğranmış)

3-4 diş sarımsak

Yarım demet taze kişniş (ayıklanmış)

Yarım demet maydanoz (ayıklanmış)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (havanda hafifçe dövülmüş)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karbonat (içinin pofuduk kalması için)

1 yemek kaşığı un (harcı bağlamak için)

Kızartmak İçin: Bol sıvı yağ

Tahin Sos (Tarator) İçin:

Yarım su bardağı tahin

3 yemek kaşığı limon suyu

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım çay bardağı soğuk su (kıvam açmak için)

Bir tutam tuz

Yapılışı