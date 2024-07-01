Lezzet dolu bir atıştırmalık: Kıymalı börek tarifi

Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:25

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:25

Kıymalı börek, Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde keyifle tüketilen kıymalı börek, kolay yapımı ve enfes tadıyla sofralarınızı şenlendirecek. İşte, adım adım kıymalı börek tarifi...

Malzemeler:

İç Harcı İçin:

500 gram kıyma

2 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)

Börek İçin:

6 adet yufka

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı soda (maden suyu)

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

Hazırlık Aşaması:

1. İç Harcı Hazırlama:

Soğanları ince ince doğrayın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Kıymayı ekleyin ve iyice pişene kadar kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ekleyin. Karıştırarak 2-3 dakika daha pişirin.

Ocaktan alın ve doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın. İç harcı soğumaya bırakın.

2. Börek İçin Sos Hazırlama:

Bir kasede süt, sıvı yağ, soda ve yumurtayı çırpın.

3. Böreği Hazırlama:

Yufkalardan birini tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sostan sürün.

İkinci yufkayı üzerine serin ve yine soslayın. Üçüncü yufkayı da aynı şekilde serip soslayın.

Hazırladığınız yufkaların üzerine soğuyan kıymalı iç harcın yarısını eşit şekilde yayın.

Yufkaları geniş tarafından başlayarak sıkıca rulo şeklinde sarın.

Diğer üç yufka için de aynı işlemi tekrar edin.

4. Böreği Pişirme:

Hazırladığınız ruloları 2-3 cm genişliğinde dilimleyin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Servis:

Fırından çıkan sıcak kıymalı börekleri servis tabağına alın ve hemen servis edin.

İsterseniz yanında yoğurt veya ayran ile birlikte sunabilirsiniz.