Kahvaltı sofralarının yıldızı... Mayasız pratik akıtma tarifi!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 13:57

Güncelleme: 30.06.2024 - 13:57

Mayasız akıtma tarifi ile kahvaltılarınızı, öğle yemeklerinizi ve atıştırmalık saatlerinizi keyifli hale getirin! Bu pratik ve lezzetli akıtma tarifini peynir, çikolata kreması veya tarçınlı şeker ile birlikte sunarak damaklarda unutulmaz tatlar yaratabilirsiniz. Hem tatlı hem de tuzlu seçeneklerle uyum sağlayan bu mayasız akıtma, günün her anında mükemmel bir seçenek olacak...

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 litre süt

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un (yaklaşık 4-5 su bardağı)

1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına yumurtayı kırın ve çırpın.

Üzerine sütü ekleyin ve iyice karıştırın.

Tuz ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin. Hamurun kıvamı boza kıvamında, akıcı olmalıdır. Gerekirse un miktarını ayarlayabilirsiniz.

Hazırladığınız akıtma hamurunu yaklaşık 15-20 dakika dinlendirin. Bu süre, kabartma tozunun etkisini göstermesi için önemlidir.

Bir tavayı orta ateşte ısıtın ve hafifçe yağlayın (ilk pişirme için). Daha sonraki pişirmelerde yağlamaya gerek olmayabilir.

Tavaya bir kepçe yardımıyla hamurdan dökün ve tavayı hafifçe eğerek hamurun yayılmasını sağlayın. Hamurun her iki yüzü de altın sarısı rengini alana kadar pişirin. Her iki yüzünü de çevirerek pişirin.

Akıtmaları sıcak olarak servis yapın. Yanında bal, reçel, peynir veya dilediğiniz başka malzemelerle servis edebilirsiniz.