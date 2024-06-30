Lavaştan kolay lahmacun tarifi
Lavaştan yapılan bu kolay lahmacun tarifi, evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli bir alternatiftir. Geleneksel lahmacunun tadını aratmayacak bu tarif, hem hızlı hem de zahmetsizdir.
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz lavaş kullanarak yapılan lahmacun tarifi, lezzetiyle geleneksel lahmacunu aratmayacak. Hem pratik hem de hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu tarif, özellikle zamanınız kısıtlı olduğunda mükemmel bir seçenek olacaktır.
Malzemeler
Lahmacun Harcı İçin:
- 200 gram kıyma (tercihen dana ve kuzu karışık)
- 1 adet büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
- Yarım demet maydanoz
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Diğer Malzemeler:
- 6 adet lavaş ekmeği
- Limon dilimleri (servis için)
- Taze maydanoz (servis için)
Hazırlık Aşaması
Sebzelerin Hazırlanması:
Soğanı, sarımsakları, domatesleri, yeşil biberi ve kırmızı biberi ince ince doğrayın veya rondodan geçirin.
Maydanozu da ince ince kıyın.
Harcın Hazırlanması:
Büyük bir karıştırma kabında kıymayı, doğranmış sebzeleri ve maydanozu birleştirin.
Domates salçası, biber salçası, tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kimyon ve zeytinyağını ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir kıyma harcı elde edin.
Lahmacunların Hazırlanması:
Fırınınızı 200 dereceye ısıtın.
Lavaşları fırın tepsisine yerleştirin. Her bir lavaşın üzerine hazırladığınız kıyma harcını ince bir tabaka halinde yayın.
Tüm lavaşların üzerine eşit miktarda harç sürmeye özen gösterin.
Pişirme
Hazırladığınız lahmacunları önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika, kıyma tamamen pişip lavaşlar hafifçe çıtırlaşana kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız lahmacunları sıcak servis yapın.
Servis ve Sunum
Lahmacunları fırından çıkardıktan sonra üzerine taze maydanoz serpin ve limon dilimleri ile servis yapın.
Yanında ayran ile birlikte sunarak lezzeti daha da artırabilirsiniz.
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