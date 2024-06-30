Yaban mersinli enfes muffin tarifi... 5 çayının yeni yıldızı!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:27

Güncelleme: 30.06.2024 - 12:27

Lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenek: yaban mersinli muzlu muffin! Tatlı yaban mersini ve doğal muz tadının buluştuğu bu muffinler, kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde veya tatlı krizlerinize pratik ve lezzetli bir çözüm sunuyor. Kolayca hazırlanabilen bu enfes tarifle, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartabilirsiniz... İşte enfes muffin tarifi!

MALZEMELER

2 adet olgun muz

1/2 su bardağı toz şeker

1/4 su bardağı esmer şeker

1/4 su bardağı sıvı yağ

1/4 su bardağı süt

1 adet büyük yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 tatlı kaşığı karbonat

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı yaban mersini (taze veya donmuş)

YAPILIŞI

Fırını önceden 180 dereceye ısıtın. Muffin kalıplarını yağlayın veya kağıt muffin kapları kullanın.

Olgun muzları geniş bir kaseye alın ve çatalla iyice ezerek püre haline getirin.

Üzerine toz şeker, esmer şeker, sıvı yağ, süt, yumurta ve vanilya özütünü ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Ayrı bir kasede un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu karıştırın.

Kuru malzemeleri, ıslak malzemelerin olduğu kaseye yavaş yavaş ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar karıştırın, ancak fazla karıştırmamaya özen gösterin.

Yaban mersinlerini ekleyin ve nazikçe karıştırarak hamura yedirin.

Muffin hamurunu hazırladığınız muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın. Her bir kalıbın yaklaşık 2/3'ü dolu olmalıdır.

Muffinleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Muffinlerin üstü altın sarısı renk almalı ve içine batırdığınız kürdan temiz çıkmalıdır.

Muffinleri fırından çıkarın ve kalıplarında yaklaşık 5 dakika soğumaya bırakın. Ardından tel ızgara üzerinde tamamen soğutun.

Ilık veya oda sıcaklığında servis edebilirsiniz.