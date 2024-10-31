Lezzet dolu bir tarif: Karnabahar graten
Karnabahar graten, karnabaharın en lezzetli hallerinden biridir. Fırında pişirilen bu sebze yemeği, üzerine eklenen beşamel sos ve eriyen kaşar peyniriyle sofralarda hem pratik hem de doyurucu bir seçenek sunar.
Aileniz ve misafirlerinizle paylaşabileceğiniz bu tarif, karnabaharı seven sevmeyen herkesin ilgisini çekebilecek lezzette!
Malzemeler
- 1 adet orta boy karnabahar
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı süt
- Tuz ve karabiber
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- İsteğe bağlı: bir tutam muskat rendesi
Hazırlık ve Pişirme Aşamaları
1. Karnabaharı Haşlayın:
Karnabaharı çiçeklerine ayırıp iyice yıkayın.
Bir tencerede tuzlu su kaynatın, karnabaharları içine atarak yumuşayana kadar yaklaşık 5-7 dakika haşlayın. Haşlanan karnabaharları süzerek bir kenara alın.
2. Beşamel Sosu Hazırlayın:
Bir tavada tereyağını eritin. Tereyağı eriyince unu ekleyip kısık ateşte kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kavurun.
Ardından, sürekli karıştırarak sütü yavaşça ilave edin. Sos kıvam alana kadar karıştırın.
Tuz, karabiber ve dilerseniz muskat rendesi ekleyerek sosun lezzetini tamamlayın.
3. Fırın Hazırlığı:
Karnabaharları bir fırın kabına yerleştirin ve üzerine hazırladığınız beşamel sosu dökün.
Son olarak, rendelenmiş kaşar peynirini sosun üzerine serpin.
4. Fırında Pişirme:
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, peynirler eriyip üzeri kızarıncaya kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin.
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