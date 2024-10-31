Lezzet dolu bir tarif: Karnabahar graten

Yayınlanma: 31.10.2024 - 17:44

Güncelleme: 31.10.2024 - 17:44

Aileniz ve misafirlerinizle paylaşabileceğiniz bu tarif, karnabaharı seven sevmeyen herkesin ilgisini çekebilecek lezzette!

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz ve karabiber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

İsteğe bağlı: bir tutam muskat rendesi

Hazırlık ve Pişirme Aşamaları

1. Karnabaharı Haşlayın:

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp iyice yıkayın.

Bir tencerede tuzlu su kaynatın, karnabaharları içine atarak yumuşayana kadar yaklaşık 5-7 dakika haşlayın. Haşlanan karnabaharları süzerek bir kenara alın.

2. Beşamel Sosu Hazırlayın:

Bir tavada tereyağını eritin. Tereyağı eriyince unu ekleyip kısık ateşte kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kavurun.

Ardından, sürekli karıştırarak sütü yavaşça ilave edin. Sos kıvam alana kadar karıştırın.

Tuz, karabiber ve dilerseniz muskat rendesi ekleyerek sosun lezzetini tamamlayın.

3. Fırın Hazırlığı:

Karnabaharları bir fırın kabına yerleştirin ve üzerine hazırladığınız beşamel sosu dökün.

Son olarak, rendelenmiş kaşar peynirini sosun üzerine serpin.

4. Fırında Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, peynirler eriyip üzeri kızarıncaya kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin.