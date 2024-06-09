Lezzet ve sağlığının buluştuğu nokta: Glutensiz kek tarifi

Yayınlanma: 09.06.2024 - 14:51

Güncelleme: 09.06.2024 - 14:51

Glutensiz beslenme, son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin önemli bir parçası haline geldi. Özellikle gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olan kişiler için glutensiz alternatifler oldukça önemlidir. Glutensiz kek tarifi, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenek sunuyor. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes bir glutensiz kek tarifi...

Malzemeler

1 su bardağı glutensiz un karışımı (pirinç unu, badem unu, mısır nişastası vb.)

1/2 su bardağı badem unu

1 su bardağı şeker (isteğe bağlı olarak daha az kullanılabilir)

1/2 su bardağı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı veya hindistancevizi yağı)

3 adet yumurta

1/2 su bardağı süt (badem sütü veya hindistancevizi sütü gibi bitkisel sütler de kullanılabilir)

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 paket kabartma tozu (glutensiz)

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı kuru meyve veya çikolata parçaları (isteğe bağlı)

Yapılışı

Fırını Hazırlayın: Fırını 175 dereceye (350°F) ısıtın ve kek kalıbını yağlayarak unlayın.

Kuru Malzemeleri Karıştırın: Bir kapta glutensiz un karışımı, badem unu, kabartma tozu ve tarçını (eğer kullanıyorsanız) iyice karıştırın.

Yumurtaları Çırpın: Ayrı bir kapta yumurtaları ve şekeri mikserle kabarana kadar çırpın. Karışım açık sarı bir renk almalıdır.

Sıvı Malzemeleri Ekleyin: Çırpılmış yumurtalara sıvı yağı, sütü ve vanilya özütünü ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar çırpmaya devam edin.

Kuru ve Sıvı Malzemeleri Birleştirin: Kuru malzemeleri yavaş yavaş sıvı karışıma ekleyin ve spatula ile homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Ekstra Malzemeleri Ekleyin: Kek karışımına ceviz, fındık, kuru meyve veya çikolata parçalarını ekleyin ve hafifçe karıştırın.

Kalıba Dökün ve Pişirin: Hazırladığınız karışımı kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Kekin ortasına bir kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edin; kürdan temiz çıkarsa kekiniz hazır demektir.

Soğutun ve Servis Edin: Kekinizi fırından çıkarın ve kalıbında 10 dakika soğumaya bırakın. Daha sonra kalıptan çıkarıp tamamen soğuması için tel ızgara üzerine alın. Dilimleyerek servis yapın.