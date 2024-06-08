Hem az kalorili hem enfes... Falafel salatası tarifi!

Yayınlanma: 08.06.2024 - 18:47

Güncelleme: 08.06.2024 - 18:47

Lezzetli ve besleyici bir öğün arayanlar için mükemmel bir seçenek: Falafel Salatası! Ortadoğu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan falafel, taze sebzeler ve nefis soslarla buluşarak hafif ama doyurucu bir salataya dönüşüyor. Bu tarif, vegan ve vejetaryen beslenmeyi tercih edenler için de ideal bir seçenek sunuyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz falafel salatası, hem sağlıklı hem de pratik olmasıyla sofralarınıza renk katacak. İşte akşam yemeğinizde ya da öğle molanızda keyifle tüketebileceğiniz falafel salatası tarifi...

MALZEMELER

Falafel İçin

2 su bardağı haşlanmış nohut (konserve nohut da kullanabilirsiniz)

1 küçük soğan, doğranmış

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı taze maydanoz, doğranmış

1/2 su bardağı taze kişniş, doğranmış

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kişniş

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı)

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı (üzeri için)

Salata İçin:

1 baş marul, doğranmış

1 salatalık, dilimlenmiş

1 avuç domates, dilimlenmiş

1 kırmızı soğan, ince dilimlenmiş

1 avokado, dilimlenmiş

1/2 su bardağı rendelenmiş havuç

1/4 su bardağı nar taneleri (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı beyaz peynir (isteğe bağlı)

Sos İçin:

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak, ezilmiş

2-3 yemek kaşığı su (kıvamını ayarlamak için)

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Haşlanmış nohutları mutfak robotuna alın. Üzerine doğranmış soğan, sarımsak, maydanoz ve kişnişi ekleyin.

Kimyon, kişniş, karabiber, tuz ve kabartma tozunu ekleyin. Tüm malzemeleri mutfak robotunda iyice çekin. Karışımın homojen ve macun kıvamında olması gerekir.

Karışım çok yapışkan olursa, 1 yemek kaşığı un ekleyin ve tekrar karıştırın.

Karışımdan küçük parçalar alarak yuvarlak falafel topları yapın ve hafifçe yassılaştırın.

Fırını 200°C sıcaklığa ısıtın.

Falafel toplarını yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine hafifçe zeytinyağı sürün.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Ortasında, falafelleri ters çevirin ve her iki tarafının da kızarmasını sağlayın.

Salata Yapılışı:

Büyük bir salata kasesine doğranmış marul, salatalık, cherry domates, kırmızı soğan, avokado, rendelenmiş havuç ve nar tanelerini (isteğe bağlı) ekleyin.

Üzerine beyaz peynir serpin (isteğe bağlı).

Küçük bir kapta tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, su, tuz ve karabiberi karıştırın. Kıvamını ayarlamak için gerektiği kadar su ekleyin.

Fırından çıkan falafelleri salatanın üzerine yerleştirin.

Hazırladığınız tahin sosunu salatanın üzerine gezdirin.

Hemen servis yapın.