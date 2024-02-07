Lezzeti sınırları aştı! İşte Tayland'ın meşhur çorbası, Tom Yum Goong tarifi...
Tayland mutfağının başka bir geleneksel tariflerinden olan Tom Yum Goong çorbası, karides sevenler için harika bir seçenek olabilir. Peki Tayland'ın meşhur Tom Yum Çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Tayland'ın en popüler yemeklerinden biri olan tom yum çorbası, sıcak ve ekşi bir şekilde sunulur. Yapımında karides ve levrek kullanılan Tom yum goong çorbası, isteğe göre yalnızca mantarla da hazırlanabilir. Tom Yum Goong çorbası yapımı ve malzemeleri biraz zahmetli olsa da şık bir akşam yemeği için buna değer. Peki, Tayland'ın meşhur çorbası Tom Yum Goong nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler:
12 adet karides
4 adet levrek fileto
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet soğan
6 su bardağı balık suyu
200 gram istiridye mantarı
4 diş sarımsak
20 gram taze zencefil
1 demet taze kişniş
6 dal limon otu
4 yemek kaşığı limon suyu
Karabiber
Tuz
Yapılışı:
Öncelikle soğanları küp küp doğrayın ve sarımsakları ince bir şekilde kıyın. Bir tavaya sıvı yağ ekleyin, soğan ve sarımsakları yağda soteleyin. İki dakikalık kavurma işleminin ardından tavaya kıyılmış zencefil, pul biber, acı sos ve mantarları da ilave edin. Malzemeleri soteledikten sonra balık suyunu ekleyerek kaynaması için bırakın. Kaynamasına yakın limon suyu, tuz ve karabiberi ilave edin. Bu esnada levrek filetoları küp küp doğrayın ve tavaya ekleyin. Daha sonra ayıklanmış karidesleri de ilave ederek karıştırın. Karidesler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Ardından kişniş ve limon otunu da ekleyerek ocağın altını kapatın. Afiyet olsun !
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