Osmanlı mutfağından sofralarınıza: Ballı Mahmudiye tarifi...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:53

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:53

Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Ballı Mahmudiye, II. Mahmut'un en sevdiği yemek olarak bilinen ve adını da buradan alan almaktadır. Topkapı Sarayı'nın vazgeçilmez kış yemekleri arasında yer alır. İlk olarak Edirne Sarayı'nda 1539 tarihli bir ziyafet menüsünde yer almıştır. Yemeğin yapımında tavuk, bal, badem ve kuru kayısı kullanılır. Ballı Mahmudiye tatlı, ekşi ve baharatlı tadıyla Osmanlı mutfağının klasik tarzını en çok yansıtan tavuk yemeklerindendir. Peki tadı damaklarda kalacak Ballı Mahmudiye yemeği nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler:

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 kg. tavuk (haşlanmış, eti küp doğranmış)

1 adet soğan (küp doğranmış)

50 gram çiğ badem (kabukları soyulmuş)

50 gram kuru üzüm

100 gram kuru kayısı

1 adet çubuk tarçın

1/2 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz tarçın

1/2 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı tavuk suyu

1,5 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı bal

1/4 demet dereotu

Yapılışı:

Haşlanmış ve doğranmış tavuk etlerini sıvı yağ ve soğan ile birlikte renk alana dek kavurun.

Çiğ bademleri de ekleyip renk alana dek kavurmaya devam edin. Kuru üzüm ve kuru kayısıyı tenceredeki tavuklarla beraber 2-3 dakika kavurun.

Çubuk tarçın, limon suyu, tuz ve karabiberle tatlandırıp tavuk suyunu ilave edin ve karıştırıp kısık- orta ateşte 20- 25 dakika pişirin.

Tereyağı ve balı tencereye ekleyin ve güzelce karıştırıp ocağı kapatın. Son olarak kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın. Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!