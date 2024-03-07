Lezzetin adı: Fırında Karnabahar tarifi!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 20:18

Güncelleme: 07.03.2024 - 20:18

Mutfakların vazgeçilmezi olan karnabahar, bu tarifle sofralarınıza şıklık ve lezzet katacak... Sağlıklı ve doyurucu bir sebze yemeği arayanlar için ideal olan fırında karnabahar, özellikle beşamel sosu ve kaşar peyniriyle enfes bir uyum yakalıyor. Hem göze hitap eden hem de damakları şenlendiren bu tarif, sofralarınıza hafif ve lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte, fırında enfes karnabahar tarifi...

MALZEMELER

1 adet orta boy karnabahar

Tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Rendelenmiş kaşar peyniri

Taze doğranmış maydanoz (servis için)

YAPILIŞI

Karnabaharı temizlenir. Tuzlu suda 10-15 dakika haşlanır. Karnabaharlar yumuşak ama hala biraz diri olmalı. Haşlanmış karnabaharlar süzülür ve bir fırın kabına yerleştirilir.

Beşamel sos için; orta boy bir tencerede tereyağı eritilir. Un eklenip kısık ateşte sürekli karıştırarak kavrulur.

Unun kokusu çıkınca yavaşça süt eklenir ve sürekli karıştırarak sos kaynayıncaya kadar pişirilir.

Kaynadıktan sonra tuz ve karabiber eklenip kıvam alana kadar karıştırılır.

Beşamel sosu haşlanmış karnabaharların üzerine dökülür. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpilir.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, peynirler iyice kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirilir.

Servis öncesinde taze doğranmış maydanoz ile süsleyerek sıcak olarak servis yapılır.