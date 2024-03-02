Sağlıklı ve pratik lezzet: Fırında somon tarifi
Butarif, fırında somon tarifinin sağlıklı ve lezzetli bir alternatif olduğunu vurgulayarak, evde kolayca hazırlanabilen bu enfes yemeğin detaylarını sunuyor.
Fırında somon, sağlıklı ve lezzetli bir yemek arayanların favorisi olan bir tariftir. Somonun besleyici özellikleriyle birleşen fırında pişirme yöntemi, balıkseverlerin ve sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Ayrıca, bu tarifin hazırlanması oldukça kolaydır ve evde yemek pişirmeyi seven herkes tarafından rahatlıkla yapılabilir. İşte, sağlıklı ve lezzetli bir yemek alternatifi arayanlara ilham verecek fırında somon tarifinin incelikleri ve püf noktaları...
FIRINDA SOMON TARİFİ
Malzemeler
- 5 adet dilimlenmiş somon balığı
- 3 adet patates
- 3 adet yeşil biber
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet limon
- 1 baş sarımsak
- Kekik, tuz, karabiber, pulbiber
- Yeşil sarımsak bir iki dal
- İsteğe bağlı istediğiniz sebzeyi baharatı ekleyebilirsiniz
Yapılış
- Balıklarımızı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize dizin.
- Doğradığımız patates, soğan, sarımsak, yeşilbiber, ekleyip üzerine baharatlarımızı ekliyoruz.
- Yağlı kağıt ile kapatıp 200 derecede ortalama 20 dakika pişiriyoruz .
- Ardından üzerindeki yağlı kağıdı alıp bir 10 dakikada üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun
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