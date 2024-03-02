Sağlıklı ve pratik lezzet: Fırında somon tarifi

Yayınlanma: 02.03.2024 - 16:31

Güncelleme: 02.03.2024 - 16:31

Fırında somon, sağlıklı ve lezzetli bir yemek arayanların favorisi olan bir tariftir. Somonun besleyici özellikleriyle birleşen fırında pişirme yöntemi, balıkseverlerin ve sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Ayrıca, bu tarifin hazırlanması oldukça kolaydır ve evde yemek pişirmeyi seven herkes tarafından rahatlıkla yapılabilir. İşte, sağlıklı ve lezzetli bir yemek alternatifi arayanlara ilham verecek fırında somon tarifinin incelikleri ve püf noktaları...

FIRINDA SOMON TARİFİ

Malzemeler

5 adet dilimlenmiş somon balığı

3 adet patates

3 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

2 adet limon

1 baş sarımsak

Kekik, tuz, karabiber, pulbiber

Yeşil sarımsak bir iki dal

İsteğe bağlı istediğiniz sebzeyi baharatı ekleyebilirsiniz

Yapılış