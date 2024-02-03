Protein deposu: Fırında Mantarlı Tavuk

Yayınlanma: 03.02.2024 - 23:19

Güncelleme: 03.02.2024 - 23:19

Fırında Mantarlı Tavuk, sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda pratik hazırlanışıyla da sofraların kurtarıcısı olmaya aday bir tarif. Tavuk etinin sulu ve yumuşak dokusu, mantarın lezzetli aroması ile bir araya geldiğinde ortaya çıkan bu yemek, akşam yemeklerini şölene dönüştürüyor. Fırının sıcaklığında bir araya gelen malzemeler, harika bir uyum içinde pişerek mükemmel bir lezzet elde etmenizi sağlıyor. Fırında Mantarlı Tavuk tarifi, hem kolay hazırlanışı hem de göz alıcı lezzetiyle sofralarınıza başka bir boyut katmaya geliyor.

FIRINDA MANTARLI TAVUK TARİFİ

Malzemeler

6 adettavuk but

300gr. mantar

3 diş sarımsak

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam toz tatlı biber

2 dal taze biberiye

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılış