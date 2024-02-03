Protein deposu: Fırında Mantarlı Tavuk
Fırında Mantarlı Tavuk tarifi ile sofralarınıza şahane bir lezzet geliyor! Tavuk ve mantarın muhteşem uyumu, damaklarınıza unutulmaz bir lezzet deneyimi sunacak.
Fırında Mantarlı Tavuk, sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda pratik hazırlanışıyla da sofraların kurtarıcısı olmaya aday bir tarif. Tavuk etinin sulu ve yumuşak dokusu, mantarın lezzetli aroması ile bir araya geldiğinde ortaya çıkan bu yemek, akşam yemeklerini şölene dönüştürüyor. Fırının sıcaklığında bir araya gelen malzemeler, harika bir uyum içinde pişerek mükemmel bir lezzet elde etmenizi sağlıyor. Fırında Mantarlı Tavuk tarifi, hem kolay hazırlanışı hem de göz alıcı lezzetiyle sofralarınıza başka bir boyut katmaya geliyor.
FIRINDA MANTARLI TAVUK TARİFİ
Malzemeler
- 6 adettavuk but
- 300gr. mantar
- 3 diş sarımsak
- 1 tutam tuz
- 1 tutam karabiber
- 1 tutam toz tatlı biber
- 2 dal taze biberiye
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılış
- Fırınızı 175 derece, fansız programa ayarlayın.
- Döküm tavanızın içini ölçülü zeytinyağı ile peçete yardımı ile yağlayın.
- Tavukları yıkayın ve temizleyin.
- Havuç ve soğanları gelişigüzel iri iri doğrayın.
- Mantarları temizleyin ve bütün halde döküm tavanıza yerleştirin. Tavukları ve diğer sebzeleri de düzgünce yerleştirin.
- Baharatları ve soya sosunu ekleyerek tavanın ağzını alüminyum folyo ile kapatın.
- 35-40 sonra yemeğiniz hazır, işte bu kadar, afiyet olsun!
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