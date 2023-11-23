Lezzetin perdesini aralıyoruz: Perde pilavı tarifi

Yayınlanma: 23.11.2023 - 20:34

Güncelleme: 23.11.2023 - 20:34

Türk mutfağının özgün lezzetlerinden biri olan perde pilavı, adını zarif görüntüsünden alıyor. Ceviz içi ve kuş üzümü ile zenginleştirilmiş, her bir tane pirincin lezzetini hissettiren bu tarif, sofralara sadece muazzam bir lezzet değil, aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor. Geleneksel Türk mutfağının inceliklerini yansıtan perde pilavı, şimdi sizinle buluşmaya hazır. İçindeki cevizin doyurucu aroması ve kuş üzümünün tatlı eklemesiyle, perde pilavının nasıl yapıldığını öğrenmeye ne dersiniz? Hadi, mutfağa geçelim ve lezzetin perdesini aralayalım!

PERDE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

İç pilavı için:

3 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

4,5 su bardağı su ve tavuk suyu karışımı

2 adet tavuk budu

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

200 gr çiğ badem

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

Karabiber, tuz

Hamuru için:

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz

Alabildiği kadar un

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk butlarını haşlayın ve suyunu pilavda kullanmak üzere kenara alın.

Bir pilav tenceresinde yağı eritin ve yıkayıp suyunu süzdüğünüz pirinçleri ekleyerek 3-4 dakika kadar kavurun.

Ardından 2 kase kadar tavuk suyunu ekleyin.

Yarım yemek kaşığı da tuz ekleyerek kapağını kapatın ve pilav tam olarak pişmeden, hala diriyken ocaktan alın.

Didiklediğiniz tavuk etini, kuş üzümünü ve karabiberi pilava ekleyip iyice karıştırın.

Ardından hamur için gerekli tüm malzemeleri bir kaba ekleyerek iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz hamurdan biri küçük diğeri büyük iki parça elde edin.

Büyük parçayı 3-4 mm kalınlığında açıp kabın tabanına kenarları kapanacak şekilde yerleştirin.

Ardından içine pilavı koyup küçük parça hamurla üzerini kapatın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hamur kızarana dek pişirin.

Perde pilavınız hazır. Ters çevirip servis yaparak afiyetle tüketebilirsiniz!