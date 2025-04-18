Yağsız hafif ve lezzetli: Fırında mücver tarifi

Yayınlanma: 18.04.2025 - 12:04

Güncelleme: 18.04.2025 - 12:04

Kabak mücveri, Türk mutfağının en sevilen sebze yemeklerinden biri. Ancak kızartma yöntemi nedeniyle pek çok kişi tarafından "zararlı" ya da "ağır" olarak görülebiliyor. İşte bu algıyı yıkacak bir tarifle karşınızdayız: Fırında kabak mücveri! Hem çok daha hafif, hem de lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor.

FIRINDA KABAK MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy kabak (rendelenmiş)

2 adet yumurta

1 çay bardağı beyaz peynir (ufalanmış)

3 yemek kaşığı un

1/4 demet dereotu (doğranmış)

1/4 demet taze nane veya maydanoz

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tuz, karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı (tepsi için)

Yapılışı: