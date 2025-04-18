Yağsız hafif ve lezzetli: Fırında mücver tarifi
Kızartma kokusu olmadan da mücver keyfi yaşanabilir! Fırında pişen bu kabak mücveri, hem hafif hem de doyurucu bir alternatif arayanlar için birebir. Üstelik tek tepside hazırlanıyor, dakikalar içinde sofraya geliyor.
Kabak mücveri, Türk mutfağının en sevilen sebze yemeklerinden biri. Ancak kızartma yöntemi nedeniyle pek çok kişi tarafından "zararlı" ya da "ağır" olarak görülebiliyor. İşte bu algıyı yıkacak bir tarifle karşınızdayız: Fırında kabak mücveri! Hem çok daha hafif, hem de lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor.
FIRINDA KABAK MÜCVERİ TARİFİ
Malzemeler:
- 3 adet orta boy kabak (rendelenmiş)
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı beyaz peynir (ufalanmış)
- 3 yemek kaşığı un
- 1/4 demet dereotu (doğranmış)
- 1/4 demet taze nane veya maydanoz
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- Tuz, karabiber
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı (tepsi için)
Yapılışı:
- Kabakları hazırlayın: Rendelenmiş kabakların suyunu temiz bir bez veya kaşık yardımıyla iyice sıkın.
- Tüm malzemeleri karıştırın: Yumurtaları çırpın ve peynir, un, kabartma tozu, doğranmış yeşillikler ve baharatlarla birlikte kaba ekleyin.
- Fırına hazırlık: Fırın tepsisini yağlayın ya da yağlı kağıt serin. Karışımı kaşıkla şekillendirerek aralıklı şekilde tepsiye dökün.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25–30 dakika, üzeri kızarana dek pişirin.
- Servis: Ilık ya da soğuk olarak yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz.
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