Japon mutfağının sıcak çorbası: Miso tarifi

Şifa kaynağı olarak görülen Miso Çorbası, Japon sofralarının vazgeçilmez sıcak başlangıcı. Hem pratik hem de ruhu ısıtan bir lezzet arayanlar için birebir.

Japon mutfağının sıcak çorbası: Miso tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 14:39

Japon mutfağının en temel yemeklerinden biri olan Miso Çorbası, besleyiciliği ve rahatlatıcı etkisiyle dünya çapında seviliyor. Fermente soya fasulyesinden elde edilen miso ezmesiyle hazırlanan bu çorba, hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de hafif tadıyla öğünlere mükemmel bir başlangıç yapar.

MİSO ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 4 su bardağı dashi suyu (veya normal su + dashi tozu)
  • 2 yemek kaşığı miso ezmesi (beyaz veya kırmızı miso)
  • 100 gram tofu (küp küp doğranmış)
  • 1 avuç kuru wakame yosunu (veya taze)
  • 2-3 dal taze soğan
  • (İsteğe bağlı) birkaç dilim mantar (örneğin shiitake)

Yapılışı:

  1. Dashi suyunu küçük bir tencerede kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.
  2. Dashi kaynamaya yakınken ısıyı azaltın ve küçük bir kaseye biraz dashi suyu alıp içine miso ezmesini ekleyin. Misonun tamamen çözülmesini sağlayın.
  3. Çözülen misoyu tekrar tencereye dökün. (Miso kaynamamalı; böylece aroması ve probiyotik özellikleri korunur.)
  4. Küp doğranmış tofuları ve yumuşamış wakame yosunlarını tencereye ekleyin.
  5. 1-2 dakika hafifçe ısıtarak tüm malzemeleri birleştirin.
  6. Ocaktan almadan hemen önce ince doğranmış taze soğanları ilave edin.
  7. Sıcak olarak servis yapın.

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