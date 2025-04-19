Japon mutfağının sıcak çorbası: Miso tarifi

Yayınlanma: 19.04.2025 - 14:39

Güncelleme: 19.04.2025 - 14:39

Japon mutfağının en temel yemeklerinden biri olan Miso Çorbası, besleyiciliği ve rahatlatıcı etkisiyle dünya çapında seviliyor. Fermente soya fasulyesinden elde edilen miso ezmesiyle hazırlanan bu çorba, hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de hafif tadıyla öğünlere mükemmel bir başlangıç yapar.

MİSO ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

4 su bardağı dashi suyu (veya normal su + dashi tozu)

2 yemek kaşığı miso ezmesi (beyaz veya kırmızı miso)

100 gram tofu (küp küp doğranmış)

1 avuç kuru wakame yosunu (veya taze)

2-3 dal taze soğan

(İsteğe bağlı) birkaç dilim mantar (örneğin shiitake)

Yapılışı: